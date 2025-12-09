La historia de una cantante callejera que conmovió y ganó un premio que transformará su vida

cantante callejera

La cifra superó cualquier expectativa: casi 7 millones de pesos. Ese monto significaba mucho más que un premio televisivo. Era, en concreto, la llave para transformar su hogar y garantizar condiciones mínimas que hasta ese momento parecían inalcanzables. Entre lágrimas, Yanella entendió que se abría un capítulo nuevo. Agua caliente, refacciones, una habitación adecuada para las niñas, la posibilidad de vivir con un poco más de comodidad: todo eso comenzó a materializarse en cuestión de segundos.

Lo que ocurrió no solo modificó la trayectoria de una artista callejera; mostró cómo una voz, una historia y un sueño sencillo pueden conmover a miles. Para Yanella, la música fue siempre un refugio. Ahora, también se convirtió en la puerta hacia una vida más justa para ella y sus hijas.