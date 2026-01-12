Wanda Nara estalló contra un periodista y anunció acciones legales: "Con mis hijos no"

El punto más alto del descargo llegó con una advertencia directa y sin matices: “Con mis hijos no se va a meter más. Tiene una obsesión peligrosa hacia mí y los míos. Por mis hijos no se imagina de lo que soy capaz. Nadie se va a meter con mi familia y menos usándolos con una locura semejante solo para generar impacto usando menores”. La frase marcó un límite claro y dejó en evidencia la gravedad con la que Wanda vive la situación.

Finalmente, la conductora también aprovechó para aclarar su presente sentimental, en medio de versiones cruzadas. “Que descansen. Los amo y amo a los que se interesan más que yo misma en mi vida íntima. Si estoy o no de novia, sí volví o corté para siempre”, escribió. Y cerró con una definición tajante: “El día que tenga que aclarar o contar lo voy a hacer, por ahora sigue todo igual sin novedades, sin apuros y compromiso”.

Cabe recordar que, entre otros rumores, Gustavo Méndez había asegurado en su cuenta de X que existía un video sobre Wanda al que calificó de “polémico y repudiable”. Ese fue el detonante final de un enfrentamiento que ahora promete trasladarse al ámbito judicial.