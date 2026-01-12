Wanda Nara estalló contra un periodista y anunció acciones legales: "Con mis hijos no"
La conductora apuntó con dureza contra Gustavo Méndez por rumores que involucraron a sus hijos, lo acusó de acoso y adelantó que recurrirá a la Justicia.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un fuerte descargo público contra el periodista Gustavo Méndez. A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, la conductora de Telefe reaccionó con furia ante versiones que, según ella, involucraban a sus hijos y cruzó un límite que no está dispuesta a tolerar. En ese marco, lo acusó de acosador y anticipó que avanzará con una denuncia penal.
El conflicto se desató luego de que Méndez difundiera rumores vinculados a la vida privada de Wanda y su familia. Ante la consulta de una usuaria que le preguntó por qué no denunciaba formalmente a quienes escriben mentiras sobre ella y sus hijos, la conductora respondió con un primer mensaje en el que marcó distancia del escándalo: “La razón es que tengo una vida hermosa, hijos increíbles, una familia soñada y éxitos laborales en cada proyecto que hago”.
En la misma línea, agregó: “Mi tiempo vale mucho como para ocuparme de algo que no me importa, además están ustedes que me cuidan, soy una privilegiada y soy muy feliz”. Sin embargo, minutos después, el tono cambió y el enojo quedó expuesto. Sin nombrarlo directamente, apuntó contra el panelista de Moria Casán y fue contundente: “Me voy a encargar de denunciarlo por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona”.
Lejos de quedarse ahí, Wanda profundizó sus acusaciones y lanzó una frase que volvió a generar repercusión: “Ojalá junte dinero, lo que gane lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo. Qué raro que el papá de las nenas que es tu amigo no te pida que dejes de exponer a sus hijas”. De ese modo, también dejó entrever su malestar con Mauro Icardi, su exmarido, al que vinculó indirectamente con el periodista.
La discusión continuó cuando un seguidor la cuestionó por, supuestamente, usar recursos del Estado para cuestiones personales. Wanda respondió sin filtros y volvió a cargar contra su ex: “No le debo nada a nadie, te querés matar, pero es así”. Luego, detalló su situación legal y económica: “Existe el embargo y no estoy embargada. Solo tengo mi casa de la isla embargada el 50% correspondiente a mi ex por deuda de alimentos, yo no tengo deuda porque justamente pago y me ocupo hasta de lo que otros deben. Nada más bajo que deber alimentos ¿De qué deuda me hablas bot?”.
El punto más alto del descargo llegó con una advertencia directa y sin matices: “Con mis hijos no se va a meter más. Tiene una obsesión peligrosa hacia mí y los míos. Por mis hijos no se imagina de lo que soy capaz. Nadie se va a meter con mi familia y menos usándolos con una locura semejante solo para generar impacto usando menores”. La frase marcó un límite claro y dejó en evidencia la gravedad con la que Wanda vive la situación.
Finalmente, la conductora también aprovechó para aclarar su presente sentimental, en medio de versiones cruzadas. “Que descansen. Los amo y amo a los que se interesan más que yo misma en mi vida íntima. Si estoy o no de novia, sí volví o corté para siempre”, escribió. Y cerró con una definición tajante: “El día que tenga que aclarar o contar lo voy a hacer, por ahora sigue todo igual sin novedades, sin apuros y compromiso”.
Cabe recordar que, entre otros rumores, Gustavo Méndez había asegurado en su cuenta de X que existía un video sobre Wanda al que calificó de “polémico y repudiable”. Ese fue el detonante final de un enfrentamiento que ahora promete trasladarse al ámbito judicial.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario