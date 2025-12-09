Tenso cruce entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de Cine: qué pasó

vicuña oreiro

Duré continuó su narración, esta vez dentro del salón, cerca de la escalera de la Usina del Arte, que presentaba cierta dificultad para los invitados con vestidos largos. Oreiro, que se encontraba en primera fila, tuvo que subir la escalinata para entregar un premio.

La panelista detalló cómo Oreiro pasó justo al lado de Vicuña: “Yo lo tenía ahí sentadito y él estaba al lado de la escalera. Estaba justo ahí en el borde y la querida Natalia Oreiro estaba en primera fila. Entonces en un momento la van a buscar a Natalia Oreiro, la hacen subir la escalinata porque tenía que ir a entregar un premio. Y ella pasa y se le enganchaba el vestido”.

Oreiro recibió ayuda de Gimena Accardi, que estaba adelante, a quien saludó con un beso. En ese momento, detrás de Accardi, se encontraba Vicuña: “Atrás de Gimena Accardi estaba Vicuña, que la miraba como diciendo ‘acá estoy, saludame’. Lo ignoró por completo (Natalia a Benjamín). Es más, te digo algo. Se le vuelve a enganchar el vestido a Natalia, un vestido rojo divino que tenía, y él ayuda a sacar ese vestido para que no se trabe, pero no se saludaron”, continuó la panelista.

Duré sentenció que el saludo entre los colegas “No sucedió”. El conductor concluyó la anécdota, señalando la incomodidad del actor: "El más incómodo era él, no quería cruzarse con Natalia. No sé si no quería la foto con ella, lo que sí se es que no quería cruzarse con Natalia". Paradójicamente, el hecho contrastó con el comportamiento de Oreiro, a quien “Todos coincidían en lo reina que es Natalia Oreiro con todo el mundo. Amorosa, simpática, saludando, dando notas”.