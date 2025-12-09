Tenso cruce entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de Cine: qué pasó
Los actores protagonizaron varios momentos tensos durante la premiación de APTRA en la Usina del Arte que se celebró este lunes. Los detalles.
La reciente entrega de los Martín Fierro de Cine 2025 no solo dejó galardones y emoción, sino también un episodio de tensión que se convirtió en tema de conversación. La protagonista de esta situación incómoda fue Natalia Oreiro, quien se alzó con el Oro por su trabajo en cine, y el actor chileno Benjamín Vicuña. Según trascendió, el intérprete habría evitado en todo momento cruzarse con su colega uruguaya, con quien compartió elenco en la telenovela Entre caníbales en 2015.
En el ciclo Puro Show (El Trece), se conocieron los detalles de la llamativa actitud del actor. Pampito indagó sobre lo ocurrido: “¿Qué pasó anoche entre Vicuña y Natalia Oreiro?”. La periodista Nancy Duré, quien estuvo sentada cerca del ex de la China Suárez, relató lo que observó.
Duré comenzó su relato describiendo la ubicación y la actitud inicial del actor: “A Vicuña lo tenía al lado, sentadito al lado mío, muy buena onda, Vicuña. En un momento me preguntó el rating. Por eso yo empecé a preguntar cómo andaba de rating, a ver si andaba bien o mal. Y sabe de televisión, el tipo”, afirmó la panelista.
La periodista luego describió el primer intento de Vicuña por evitar a Oreiro en la alfombra roja. Pampito remarcó que, mientras Natalia Oreiro estaba siendo entrevistada por Guido Zaffora en la transmisión en vivo de la alfombra, la producción necesitaba que Vicuña pasara por esa misma alfombra para luego ingresar al salón.
Sin embargo, el actor tomó una actitud evasiva: “Como estaba Natalia Oreiro en toda esta situación de dar notas ahí en la previa, él se fue por otra puerta a un salón a saludar gente”. Pampito detalló que Vicuña desatendía los llamados de la producción: “Entonces venían los productores y le decían ‘Benjamín, vení por favor, vamos para…’. ‘Pará que estoy saludando’ entonces era todo para no cruzarse y no saludar a Natalia Oreiro. Y después eso que pasa adentro”.
Duré continuó su narración, esta vez dentro del salón, cerca de la escalera de la Usina del Arte, que presentaba cierta dificultad para los invitados con vestidos largos. Oreiro, que se encontraba en primera fila, tuvo que subir la escalinata para entregar un premio.
La panelista detalló cómo Oreiro pasó justo al lado de Vicuña: “Yo lo tenía ahí sentadito y él estaba al lado de la escalera. Estaba justo ahí en el borde y la querida Natalia Oreiro estaba en primera fila. Entonces en un momento la van a buscar a Natalia Oreiro, la hacen subir la escalinata porque tenía que ir a entregar un premio. Y ella pasa y se le enganchaba el vestido”.
Oreiro recibió ayuda de Gimena Accardi, que estaba adelante, a quien saludó con un beso. En ese momento, detrás de Accardi, se encontraba Vicuña: “Atrás de Gimena Accardi estaba Vicuña, que la miraba como diciendo ‘acá estoy, saludame’. Lo ignoró por completo (Natalia a Benjamín). Es más, te digo algo. Se le vuelve a enganchar el vestido a Natalia, un vestido rojo divino que tenía, y él ayuda a sacar ese vestido para que no se trabe, pero no se saludaron”, continuó la panelista.
Duré sentenció que el saludo entre los colegas “No sucedió”. El conductor concluyó la anécdota, señalando la incomodidad del actor: "El más incómodo era él, no quería cruzarse con Natalia. No sé si no quería la foto con ella, lo que sí se es que no quería cruzarse con Natalia". Paradójicamente, el hecho contrastó con el comportamiento de Oreiro, a quien “Todos coincidían en lo reina que es Natalia Oreiro con todo el mundo. Amorosa, simpática, saludando, dando notas”.
