Una por una, las mejores 10 series de Universal+ que se estrenaron en 2025

El 2025 se consolidó como un período de madurez y audacia para el streaming, donde Universal+ supo leer el pulso de la audiencia para ofrecer un catálogo que no da tregua. Entre thrillers hipnóticos que juegan con la psicología del espectador, comedias con una personalidad arrolladora y ficciones que desafían las convenciones, este año fue una verdadera celebración de la narrativa televisiva.