La inesperada postura de Tato Algorta tras la detención de Luciana Martínez: "Muy pero muy triste..."
Ambos exparticipantes de Gran Hermano supieron ser muy amigos dentro de la casa más famosa del país, pero ese no parece ser el escenario actual.
En las últimas horas, Luciana Martínez -exparticipante de Gran Hermano- recibió la libertad luego de ser detenida, acusada de robarle a un turista bajo la modalidad de "viuda negra". Aunque el caso no está del todo esclarecido y resta que la Justicia investigue, la joven trans pudo volver a su casa este martes.
Como era de esperarse, el tema cosechó todo tipo de opiniones, especialmente en los medios de comunicación, donde se esperaba que Luciana empezara a dar sus primeros pasos tras participar del reality show de Telefe. Uno de los que tomó la palabra fue Tato Algorta, ganador de GH 2025 y muy amigo de Martínez durante su estadía en la casa.
Vía streaming, el joven modelo y ahora participante activo en diferentes programas manifestó: "Voy a tomarme cinco minutitos nada más para hablar de un tema que es de público conocimiento que tiene que ver con nuestra compañera Luciana, Luciana Martínez, que claramente está viviendo y estamos viendo una situación que no es para nada linda, una situación bastante confusa, de la cual no me parece que está bueno en este momento estar opinando o queriendo hacer un show de esto".
Y añadió: "La realidad que está la Justicia por suerte manejando el tema, viendo y resolviendo. Así que no es momento de hacer mucha opinión, mucho show, es un tema que realmente es confuso, es un tema que realmente a mí en mi caso personal me pone muy pero muy triste, porque es una persona que compartió una experiencia muy muy fuerte con la que tenemos un cariño súper lindo por todo lo que vivimos adentro de esa casa, una de las experiencias más fuertes sin duda de nuestra vida, por no decir la más fuerte".
"Así que simplemente eso es lo que quiero decir por el momento del tema. Una situación confusa, una situación que realmente me da mucha pena y me pone muy triste, una situación que gracias a Dios ya está en manos de la Justicia y una situación de que es la Justicia la que tiene que encargarse de resolver y definir", continuó, intentando no entrar en visiones personales al respecto.
Finalmente, cerró: "Nada más para decir en mi caso respecto, insisto, a una persona con la que vivimos una experiencia muy pero muy fuerte juntos y que queda ese cariño de esa experiencia adentro de la casa", dejando en claro que el vínculo se ha ido erosionando con el tiempo.
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