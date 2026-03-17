La inesperada postura de Tato Algorta tras la detención de Luciana Martínez: "Muy pero muy triste..."

Y añadió: "La realidad que está la Justicia por suerte manejando el tema, viendo y resolviendo. Así que no es momento de hacer mucha opinión, mucho show, es un tema que realmente es confuso, es un tema que realmente a mí en mi caso personal me pone muy pero muy triste, porque es una persona que compartió una experiencia muy muy fuerte con la que tenemos un cariño súper lindo por todo lo que vivimos adentro de esa casa, una de las experiencias más fuertes sin duda de nuestra vida, por no decir la más fuerte".