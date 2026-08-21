La inesperada propuesta de Adrián Suar a Araceli González para volver a El Trece tras su reconciliación
Adrián Suar sorprendió a Araceli González con una propuesta laboral luego de dar vuelta la página y encontrarse en paz.
La relación entre Adrián Suar y Araceli González atraviesa una nueva etapa después de años de desencuentros y declaraciones cruzadas. Tras conseguir dejar atrás aquellas diferencias, el vínculo entre ambos no solo se recompuso en el plano personal: ahora también podría volver a unirlos en un proyecto televisivo.
La novedad fue compartida por Ángel de Brito en Bondi Live, donde repasó cómo era el vínculo entre los actores tiempo atrás y contó qué iniciativa tomó recientemente Suar.
"Yo la invitaba a Araceli siempre a El Trece, siempre, a BdV y a LAM, y ella me decía: 'mientras esté esa persona, yo no piso El Trece'. Nos daba móviles, hacíamos notas, pero no venía al piso", recordó el conductor al referirse a la postura que mantenía González durante el período de distanciamiento.
Según la información que brindó De Brito, la reconciliación habría generado un cambio también en el ámbito profesional. El productor le habría ofrecido a su expareja ponerse al frente de un nuevo ciclo en la pantalla de El Trece.
"Se reconciliaron y Suar le propuso conducir un magazine en las mañanas de El Trece, después del programa de Moria Casán", contó el periodista, quien además señaló que la actriz todavía no tomó una decisión respecto de la propuesta.
En ese sentido, De Brito fue contundente al aclarar cuál es la situación actual: "Araceli, por ahora, no contestó". De esta manera, el eventual regreso de González a la televisión quedaría sujeto a su respuesta.
El acercamiento entre ambos se había hecho público semanas atrás, cuando Araceli acompañó a sus hijos Toto Kirzner y Florencia Torrente al estreno de Sottovoce, la obra de Suar en el Teatro El Nacional. La presencia de la actriz marcó un gesto de cercanía después de los años de distancia.
En ese contexto, González también había hablado sobre el proceso que atravesaron para recomponer la relación y había reconocido que fue ella quien decidió dar el primer paso: "Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo, es así. Es un trabajo de muchos años, no fue de golpe".
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