La inesperada propuesta de Adrián Suar a Araceli González para volver a El Trece tras su reconciliación

En ese sentido, De Brito fue contundente al aclarar cuál es la situación actual: "Araceli, por ahora, no contestó". De esta manera, el eventual regreso de González a la televisión quedaría sujeto a su respuesta.

El acercamiento entre ambos se había hecho público semanas atrás, cuando Araceli acompañó a sus hijos Toto Kirzner y Florencia Torrente al estreno de Sottovoce, la obra de Suar en el Teatro El Nacional. La presencia de la actriz marcó un gesto de cercanía después de los años de distancia.

En ese contexto, González también había hablado sobre el proceso que atravesaron para recomponer la relación y había reconocido que fue ella quien decidió dar el primer paso: "Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo, es así. Es un trabajo de muchos años, no fue de golpe".