Martín Demichelis debutó en Mallorca con un empate que dejó gusto a poco tras un final inesperado
El equipo del técnico argentino ganaba 2-0 ante Osasuna con un doblete de Muriqi, pero el local reaccionó sobre el final y lo empató 2-2.
El estreno de Martín Demichelis como entrenador del RCD Mallorca en el fútbol europeo dejó una mezcla de sensaciones. En su primera presentación oficial, el conjunto balear parecía encaminado a conseguir una victoria importante en su visita al CA Osasuna, pero un cierre inesperado terminó transformando lo que parecía un debut ideal en un empate 2-2 cargado de frustración.
Durante buena parte del encuentro, el equipo dirigido por el ex DT de River Plate mostró solidez y eficacia. El delantero Vedat Muriqi fue la gran figura al marcar los dos goles del Mallorca, a los 35 minutos del primer tiempo y a los 61 del complemento. Con esa ventaja de dos tantos, todo indicaba que Demichelis se llevaría un triunfo valioso en su primera experiencia como entrenador en el fútbol español.
Sin embargo, el desarrollo cambió drásticamente en los minutos finales. Con ambos equipos reducidos a diez jugadores, Osasuna encontró energía para reaccionar en el cierre. A los 89 minutos, Kike Barja descontó para el conjunto local y, ya en tiempo agregado, Ante Budimir marcó el gol que selló el 2-2 definitivo. El empate dejó al Mallorca con la sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada.
El resultado también tuvo impacto en la tabla de posiciones. El conjunto balear continúa en zona de descenso y se mantiene en el puesto 18°, con 25 puntos, cuando restan once fechas para el final del campeonato. En ese contexto, cada unidad perdida en partidos como este adquiere un peso especial en la lucha por mantener la categoría.
Tras el encuentro, Demichelis analizó lo ocurrido y reconoció su decepción por el resultado, aunque destacó aspectos del funcionamiento de su equipo. “Dividiré las sensaciones en dos. En cuanto al resultado me sabe a poco, pero en el análisis vimos a un equipo presionando, valiente, y eso es lo que se necesita para salir de estas situaciones”, expresó el entrenador argentino.
El técnico también cuestionó la extensión del tiempo adicional que determinó el desenlace del partido. “Los nueve minutos de añadido son un alargue exagerado”, señaló, aunque evitó profundizar en polémicas arbitrales. “La decisión es pura y exclusivamente del árbitro”, aclaró, aunque admitió que la situación “condicionó mucho por lo emocional”.
Además, Demichelis mencionó otros factores que complicaron el cierre del encuentro, entre ellos la lesión de Pablo Torre al inicio del segundo tiempo. “Tuvimos que acomodarnos a otras situaciones”, explicó el entrenador, que de todos modos se mostró conforme con la propuesta futbolística de su equipo. “Cuando tuvimos la pelota nos sentimos cómodos. Fuimos valientes y estoy feliz”.
El calendario no dará demasiado tiempo para lamentos. El Mallorca recibirá en la próxima jornada al RCD Espanyol, luego visitará a Elche CF en un duelo clave por la permanencia y más adelante se medirá ante el Real Madrid, donde juega Franco Mastantuono, juvenil que Demichelis hizo debutar en Primera durante su etapa como entrenador de River. Antes de ese cruce con carga simbólica, el desafío inmediato será sumar puntos para salir de la zona roja de la tabla.
