Martín Demichelis debutó en Mallorca con un empate que dejó gusto a poco tras un final inesperado

El técnico también cuestionó la extensión del tiempo adicional que determinó el desenlace del partido. “Los nueve minutos de añadido son un alargue exagerado”, señaló, aunque evitó profundizar en polémicas arbitrales. “La decisión es pura y exclusivamente del árbitro”, aclaró, aunque admitió que la situación “condicionó mucho por lo emocional”.

Además, Demichelis mencionó otros factores que complicaron el cierre del encuentro, entre ellos la lesión de Pablo Torre al inicio del segundo tiempo. “Tuvimos que acomodarnos a otras situaciones”, explicó el entrenador, que de todos modos se mostró conforme con la propuesta futbolística de su equipo. “Cuando tuvimos la pelota nos sentimos cómodos. Fuimos valientes y estoy feliz”.

El calendario no dará demasiado tiempo para lamentos. El Mallorca recibirá en la próxima jornada al RCD Espanyol, luego visitará a Elche CF en un duelo clave por la permanencia y más adelante se medirá ante el Real Madrid, donde juega Franco Mastantuono, juvenil que Demichelis hizo debutar en Primera durante su etapa como entrenador de River. Antes de ese cruce con carga simbólica, el desafío inmediato será sumar puntos para salir de la zona roja de la tabla.