Irreconocible: así lucía Luana Fernández antes de ingresar a Gran Hermano 2026
La participante del reality generó revuelo después de que su exnovio afirmara que le fue infiel en más de una ocasión.
Una fuerte escena dentro de Gran Hermano Generación Dorada volvió a poner a Luana Fernández en el centro de la conversación en redes sociales. El momento ocurrió cuando su exnovio, Lucas Izzi, ingresó a la casa para ejercer un derecho a réplica y enfrentarla por las supuestas infidelidades que le atribuye.
Durante el cara a cara, el joven no ocultó su malestar y lanzó una frase que rápidamente se viralizó. “¿Qué sorpresa, no? La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando en televisión abierta ante un montón de personas“, le dijo a la jugadora, quien días antes había anunciado la ruptura hablándole directamente a las cámaras del reality.
Tras ese momento que generó gran repercusión, muchos seguidores del programa conducido por Santiago del Moro comenzaron a buscar más información sobre la influencer. En ese contexto, varios usuarios se toparon con antiguas publicaciones de sus redes sociales que muestran cómo era antes de su paso por la televisión.
Entre esas imágenes aparecen registros de su etapa como modelo de alta costura, una faceta que la propia Luana mencionó en su video de presentación dentro del reality.
En una de esas fotos se la ve luciendo un vestido largo de encaje blanco, completamente bordado con delicados motivos florales. El diseño, de escote halter y silueta ceñida, combina transparencias sutiles con una caída recta hasta el piso, resaltando la figura. El look se completa con el cabello peinado hacia atrás y labial rojo intenso, que aporta un contraste elegante al conjunto.
En otra de las publicaciones, Fernández aparece con un vestido blanco de corte sirena, con falda satinada y ajustada que se prolonga hasta el suelo. La parte superior, confeccionada en encaje floral con transparencias, deja los hombros al descubierto y aporta un aire sofisticado y sensual. El estilismo se completa con una tiara brillante, reforzando la estética nupcial y de alta costura del diseño.
Un futbolista de Boca Juniors quedó en la mira por su gesto con Luana Fernández de Gran Hermano 2026 en redes
Un detalle en redes sociales volvió a vincular a una figura del fútbol con Luana Fernández, participante de Gran Hermano 2026. El movimiento no pasó desapercibido para los usuarios y rápidamente empezó a circular en medio del escándalo que rodea a la jugadora del reality.
La modelo quedó en el centro de la polémica esta semana luego de que su exnovio, Lucas Izzi, ingresara a la casa para el derecho a réplica y la enfrentara por presuntas infidelidades.
En medio de ese revuelo, varios internautas comenzaron a revisar su actividad en Instagram y detectaron interacciones de deportistas en sus publicaciones. Entre ellos apareció el nombre del piloto argentino Franco Colapinto, quien le había dado “me gusta” a algunas de sus fotos.
Sin embargo, con el correr de las horas también salió a la luz la actividad de un futbolista de Boca Juniors. Se trata del defensor Ayrton Costa, quien habría marcado con “like” varias imágenes de Fernández cuando ella todavía estaba en pareja.
A diferencia de lo que ocurre con el piloto de Fórmula 1, el zaguero del club xeneize y la influencer se siguen mutuamente en redes sociales, un dato que llamó la atención de los seguidores del reality.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario