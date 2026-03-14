Irreconocible: así lucía Luana Fernández antes de ingresar a Gran Hermano 2026

Luana Fernandez

En otra de las publicaciones, Fernández aparece con un vestido blanco de corte sirena, con falda satinada y ajustada que se prolonga hasta el suelo. La parte superior, confeccionada en encaje floral con transparencias, deja los hombros al descubierto y aporta un aire sofisticado y sensual. El estilismo se completa con una tiara brillante, reforzando la estética nupcial y de alta costura del diseño.

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Un futbolista de Boca Juniors quedó en la mira por su gesto con Luana Fernández de Gran Hermano 2026 en redes

Un detalle en redes sociales volvió a vincular a una figura del fútbol con Luana Fernández, participante de Gran Hermano 2026. El movimiento no pasó desapercibido para los usuarios y rápidamente empezó a circular en medio del escándalo que rodea a la jugadora del reality.

La modelo quedó en el centro de la polémica esta semana luego de que su exnovio, Lucas Izzi, ingresara a la casa para el derecho a réplica y la enfrentara por presuntas infidelidades.

En medio de ese revuelo, varios internautas comenzaron a revisar su actividad en Instagram y detectaron interacciones de deportistas en sus publicaciones. Entre ellos apareció el nombre del piloto argentino Franco Colapinto, quien le había dado “me gusta” a algunas de sus fotos.

Sin embargo, con el correr de las horas también salió a la luz la actividad de un futbolista de Boca Juniors. Se trata del defensor Ayrton Costa, quien habría marcado con “like” varias imágenes de Fernández cuando ella todavía estaba en pareja.

A diferencia de lo que ocurre con el piloto de Fórmula 1, el zaguero del club xeneize y la influencer se siguen mutuamente en redes sociales, un dato que llamó la atención de los seguidores del reality.