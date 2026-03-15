MinutoUno

Lollapalooza 2026: la grilla del domingo hora por hora

Espectáculos

El festival cierra su edición con una jornada cargada de rock, pop y electrónica en el Hipódromo de San Isidro. Mirá el cronograma completo de shows escenario por escenario.

Lollapalooza 2026: la grilla del domingo hora por hora

La tercera y última jornada del Lollapalooza Argentina promete un cierre a lo grande en el Hipódromo de San Isidro. Con artistas internacionales y figuras de la escena local, el domingo reunirá a miles de fanáticos en una jornada que arrancará pasado el mediodía y se extenderá hasta la madrugada.

Entre los shows más esperados aparecen la estrella pop Sabrina Carpenter, la banda estadounidense Deftones y el DJ noruego Kygo, quienes serán los encargados de protagonizar algunos de los momentos centrales del cierre del festival.

Además, el domingo contará con presentaciones destacadas como las de Interpol, Blood Orange, Men I Trust y Ratones Paranoicos, completando una programación diversa que combina rock, indie, pop y electrónica.

grilla lollapalooza domingo

Domingo en el Lollapalooza: la grilla completa

Samsung Stage

13:30 – Reybruja

15:00 – Massacre

16:45 – Viagra Boys

18:45 – Interpol

20:45 – Deftones

23:20 – Kygo

Flow Stage

14:15 – 143Leti

15:45 – Yami Safdie

17:45 – Blood Orange

19:45 – Doechii

22:00 – Sabrina Carpenter

Alternative Stage

14:15 – Ryan

15:45 – The Warning

17:45 – Ruel

19:45 – Men I Trust

22:15 – Ratones Paranoicos

Perry’s Stage

13:30 – Ludmila Di Pasquale

14:30 – Félix Vestre

15:45 – Cerounno

17:00 – Saramalacara

18:15 – HorsegiirL

19:30 – Ezequiel Arias

20:45 – BUNT.

22:15 – Ben Böhmer

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas