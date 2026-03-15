Lollapalooza 2026: la grilla del domingo hora por hora
El festival cierra su edición con una jornada cargada de rock, pop y electrónica en el Hipódromo de San Isidro. Mirá el cronograma completo de shows escenario por escenario.
La tercera y última jornada del Lollapalooza Argentina promete un cierre a lo grande en el Hipódromo de San Isidro. Con artistas internacionales y figuras de la escena local, el domingo reunirá a miles de fanáticos en una jornada que arrancará pasado el mediodía y se extenderá hasta la madrugada.
Entre los shows más esperados aparecen la estrella pop Sabrina Carpenter, la banda estadounidense Deftones y el DJ noruego Kygo, quienes serán los encargados de protagonizar algunos de los momentos centrales del cierre del festival.
Además, el domingo contará con presentaciones destacadas como las de Interpol, Blood Orange, Men I Trust y Ratones Paranoicos, completando una programación diversa que combina rock, indie, pop y electrónica.
Domingo en el Lollapalooza: la grilla completa
Samsung Stage
13:30 – Reybruja
15:00 – Massacre
16:45 – Viagra Boys
18:45 – Interpol
20:45 – Deftones
23:20 – Kygo
Flow Stage
14:15 – 143Leti
15:45 – Yami Safdie
17:45 – Blood Orange
19:45 – Doechii
22:00 – Sabrina Carpenter
Alternative Stage
14:15 – Ryan
15:45 – The Warning
17:45 – Ruel
19:45 – Men I Trust
22:15 – Ratones Paranoicos
Perry’s Stage
13:30 – Ludmila Di Pasquale
14:30 – Félix Vestre
15:45 – Cerounno
17:00 – Saramalacara
18:15 – HorsegiirL
19:30 – Ezequiel Arias
20:45 – BUNT.
22:15 – Ben Böhmer
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