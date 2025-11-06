Aseguran que Enzo Fernández fue el culpable de que Valentina Cervantes renuncie a MasterChef Celebrity
La influencer, que días atrás protagonizó un tenso ida y vuelta con Wanda Nara en vivo, se despedirá del programa para regresar a Inglaterra.
Este miércoles trascendió que Valentina Cervantes habría decidido dar un paso al costado en MasterChef Celebrity (Telefe), donde se había convertido en una de las participantes más queridas por el público. La información fue revelada por Ángel De Brito, quien también compartió los motivos personales detrás de su decisión y una frase clave de Enzo Fernández que habría definido su salida.
“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, contó el periodista, haciendo referencia al futbolista, con quien la influencer tiene dos hijos, Olivia y Benjamín.
De acuerdo con lo que se supo, Cervantes regresaría a Inglaterra la próxima semana, dejando vacante su lugar en la competencia. Su despedida se verá en las próximas emisiones del reality, ya que las grabaciones están adelantadas y el ciclo cuenta con varios programas ya listos para salir al aire.
El tenso momento entre Wanda Nara y Valentina Cervantes
La noticia llega poco después del incómodo y comentado cruce entre Valentina y Wanda Nara durante una emisión del programa. El intercambio se dio luego de que la conductora negara haber tenido algún vínculo con Enzo Fernández, tras los rumores de un mensaje que habría enviado al jugador después del Mundial de Qatar 2022.
En ese momento, Valentina sonrió y aseguró que “sabía que era un invento”, intentando restarle importancia al tema. Sin embargo, versiones cercanas al entorno de la modelo sostienen que fue ella misma quien habría visto aquel mensaje, situación que generó malestar y comentarios entre las parejas de los futbolistas de la Selección.
Según trascendió, entre las esposas y novias de los jugadores comenzó a circular el apodo “Tatiana” para referirse a Wanda, el mismo que la empresaria utilizó tiempo atrás para hablar de la China Suárez, cuando la acusó de haber interferido en su relación con Mauro Icardi.
A pesar de las especulaciones, Cervantes fue clara al declarar en más de una entrevista que “jamás le consultó a Enzo por estas versiones”, aunque su salida del programa podría marcar un nuevo capítulo en esta historia que, al parecer, aún no terminó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario