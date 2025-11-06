Aseguran que Enzo Fernández fue el culpable de que Valentina Cervantes renuncie a MasterChef Celebrity

Según trascendió, entre las esposas y novias de los jugadores comenzó a circular el apodo “Tatiana” para referirse a Wanda, el mismo que la empresaria utilizó tiempo atrás para hablar de la China Suárez, cuando la acusó de haber interferido en su relación con Mauro Icardi.

A pesar de las especulaciones, Cervantes fue clara al declarar en más de una entrevista que “jamás le consultó a Enzo por estas versiones”, aunque su salida del programa podría marcar un nuevo capítulo en esta historia que, al parecer, aún no terminó.

wanda nara enzo f valentina cervantes masterchef