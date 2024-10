La inesperada reacción de Yuyito González a la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei

Acto seguido, agregó: "Fue conversado. Conversamos todo. Cosas de mi trabajo también conversamos. Hay muchas cosas que decido no aceptarlas debido a las consecuencias que pueden traer y en relación con nuestra pareja podría traer consecuencias que no son las que buscamos".

"Es como dice Javier: ‘Hay un límite’. No es que uno va al trabajo del otro y se mete”, agregó Yuyito. En ese momento, Pochi, de Gossipeame, sumó: "A mí me parece espectacular. A veces uno piensa que, como son dos figuras públicas, tienen que estar los dos juntos contando, exponiendo juntos".

Embed - YUYITO HABLÓ DE CASAMIENTO: "Me gustaría una bendición espiritual", deslizó

“Hago todo lo posible para cuidar la relación. A veces, voy por la calle y la gente me dice: ‘Cuidalo al Presidente’. Trato de mantener siempre en eje, no soy un robot”, dijo la conductora sobre su vínculo con el presidente.

Además, Yuyito González se refirió a la posibilidad de casarse con Javier Milei. “La verdad es que ni se me ocurrió, pero en un momento como que dije: ‘Estoy casada’, pero nosotros en conversaciones de amor podemos decir un montón de cosas. Dios dirá, no lo sé, no es algo que estamos buscando, ni tampoco es mi objetivo al hacer una relación. Nunca fui casamentera, a pesar de que me casé y me divorcié, pero nunca fui de: ‘Ay, el casamiento’”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que la parte espiritual para ella es muy importante: “En mi vida es muy importante, no el registro civil o los papeles, eso no me interesa para nada; pero sí la parte espiritual de personas en las que nosotros confiamos o que son nuestros referentes espirituales. Sí, me gustaría que haya algo, que no quede Dios afuera de eso, que no sea: ‘Me traje el bolso y me quedé'”.