La inesperada revelación que hizo Pilar Gamboa: tuvo un romance con Rodrigo de la Serna
La actriz contó detalles de una relación que nació en una ficción y se extendió durante años, aunque casi nadie se enteró en su momento.
Un momento inesperado en televisión terminó destapando un romance que había permanecido lejos del foco mediático. Pilar Gamboa sorprendió al hablar públicamente de su vínculo amoroso con Rodrigo de la Serna, a quien conoció trabajando en la serie Tiempos Compulsivos allá por 2012, y con quien mantuvo una relación que, según reveló, se sostuvo durante un largo período.
La confesión surgió en pleno aire de La mañana con Moria, cuando la actriz participaba del clásico juego “Yo nunca”. En ese contexto distendido, Moria Casán fue directo al hueso y le preguntó si alguna vez se había enamorado en un ámbito laboral. La charla avanzó y Gustavo Méndez intervino con una consulta puntual sobre un posible romance con De la Serna. Lejos de esquivar el tema, Gamboa confirmó la historia con total naturalidad.
“Pudiste vivir tu historia de amor o fue en la clandestinidad?“, quiso saber la diva, buscando más detalles sobre cómo habían llevado la relación. La respuesta de la actriz dejó en claro que no se trató de algo pasajero: “Viví historia de amor. Un montón de tiempo, muchos años. Pasa que Rodrigo es muy perfil bajo”, reveló Gamboa, dando a entender que el bajo perfil del actor fue clave para que el noviazgo no trascendiera públicamente. Según deslizó, muy poca gente estaba al tanto de ese capítulo de su vida.
El asombro en el estudio fue inmediato. Moria no disimuló su sorpresa al enterarse no solo de la existencia del romance, sino también de su duración. “Me acabo de enterar y me encanta. Es como que los talentosos se huelen”, comentó entre risas, fiel a su estilo. Acto seguido, quiso saber cómo había quedado el vínculo tras la separación y preguntó sin rodeos: “Y la pareja, todo bien?”. Gamboa respondió con tranquilidad y sin dramatizar: “Bien, sí, re bien”.
Lejos de quedarse ahí, la charla derivó en un terreno más íntimo: el después de las relaciones. Moria indagó sobre si era posible conservar la amistad con ex parejas y lanzó otra pregunta punzante: “¿Y terminaron divino? ¿Podés ser amiga de tus parejas una vez que termina?”. Pilar fue sincera y marcó matices en su experiencia personal: “De algunos sí, de algunos no”, dijo, y sumó con simpleza: “De algunos no puedo. Pero otros sí. Les mando ‘Feliz cumpleaños’”.
El origen de esta historia de amor se remonta al rodaje de Tiempos Compulsivos, el unitario producido por Polka que abordaba la vida de distintos pacientes en tratamiento por problemas de salud mental dentro de una fundación. Allí, ambos compartieron elenco y largas jornadas de trabajo que, con el tiempo, derivaron en un vínculo que traspasó la pantalla.
