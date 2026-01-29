La inesperada revelación que hizo Pilar Gamboa: tuvo un romance con Rodrigo de la Serna

El asombro en el estudio fue inmediato. Moria no disimuló su sorpresa al enterarse no solo de la existencia del romance, sino también de su duración. “Me acabo de enterar y me encanta. Es como que los talentosos se huelen”, comentó entre risas, fiel a su estilo. Acto seguido, quiso saber cómo había quedado el vínculo tras la separación y preguntó sin rodeos: “Y la pareja, todo bien?”. Gamboa respondió con tranquilidad y sin dramatizar: “Bien, sí, re bien”.

Lejos de quedarse ahí, la charla derivó en un terreno más íntimo: el después de las relaciones. Moria indagó sobre si era posible conservar la amistad con ex parejas y lanzó otra pregunta punzante: “¿Y terminaron divino? ¿Podés ser amiga de tus parejas una vez que termina?”. Pilar fue sincera y marcó matices en su experiencia personal: “De algunos sí, de algunos no”, dijo, y sumó con simpleza: “De algunos no puedo. Pero otros sí. Les mando ‘Feliz cumpleaños’”.

El origen de esta historia de amor se remonta al rodaje de Tiempos Compulsivos, el unitario producido por Polka que abordaba la vida de distintos pacientes en tratamiento por problemas de salud mental dentro de una fundación. Allí, ambos compartieron elenco y largas jornadas de trabajo que, con el tiempo, derivaron en un vínculo que traspasó la pantalla.