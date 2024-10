La influencer Bri Marcos rompió el silencio sobre el yategate de Independiente: qué dijo

"Nada que ver, no saben la relación que tengo con las personas que estaban ahí. Yo no necesito sacar una fotito y decir: 'Miren con quién estoy'. Yo sé que lo privado es lo privado. Digan y hablen lo que quieran de mí, la verdad no me importa. Está fuera de mi círculo lo que digan o no de mí, no me interesa", agregó.

Otra de las que estuvieron presente, la ex participante de Gran Hermano Flor Regidor también había salido a hablar al por el mismo motivo. En su cuenta de Twitter, Regidor publicó “¿QUE TANTO?”, luego de los comentarios recibidos tras conocerse los videos de la fiesta en el yate.

Yategate en Independiente: la fiesta entre jugadores y mujeres famosas

El plantel tuvo un par de días libres y varios jugadores del Rojo participaron en una fiesta de cumpleaños en un yate con música, alcohol y muchas personas. Las imágenes salieron a la luz en los últimos días luna serie de fotos y videos que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

Los futbolistas implicados son Marco Pellegrino, Diego Tarzia, Felipe Loyola, Santiago Toloza, Kevin Lomónaco e Ignacio Maestro Puch.

Pellegrino, Tarzia y Toloza fueron apartados del plantel y no estuvieron en el empate ante Godoy Cruz por 1-1, en Avellaneda. Los tres decidieron pedir disculpas.

"Quiero pedirles disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico y especialmente a los hinchas, por haber tenido conductas que incumplieron las normas de convivencia internas de una institución tan grande como Independiente. Sin dudas, aprenderé de esto para mejorar", afirmó el jovende 21 años.

Por su parte, el zaguero se expresó en la misma línea: "Les escribo a los hinchas del Rojo para pedirles disculpas por lo acontecido en los últimos días. Esos errores sirven para seguir aprendiendo a ser profesionales... Mañana (por hoy) estaré alentando a mis compañeros en un partido importantísimo para cumplir nuestros objetivos".