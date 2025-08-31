A qué hora es la definición de los Playoffs de La Voz Argentina y cómo ver en vivo
El reality de Telefe sigue avanzando y se conocerá qué participantes avanzarán la próxima etapa de la competencia.
La Voz Argentina está entrando en etapa de definición y cada noche es más emocionante que la anterior. Primero fueron Las Batallas, le siguieron Los Knockouts y ahora los participantes están cerca de cerrar Los Playoffs.
Si bien ya todos los equipos compitieron en esta instancia y el jurado ya tomó sus decisiones, ahora es momento de que el público decida quiénes merecen avanzar a los Shows en Vivo.
En esta fase decisiva, la dinámica del programa cambia: ya no son solo los coaches quienes deciden quién avanza. Los participantes se enfrentan en galas en directo y es el público quien, a través de sus votos, tiene la última palabra para elegir a los concursantes que continúan en la competencia, hasta llegar a las semifinales y, finalmente, a la gran final.
Cabe destacar, que este domingo el programa será en vivo, ya que la gente deberá emitir su voto y Nico Occhiato será el encargo de revelar a los concursantes la decisión que se tomó.
Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina
Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
La Voz Argentina y la definición de los Playoffs se podrán ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario