La insólita queja de Nati Jota: "Me jode que me digan que soy hermosa"

“Me jode que me digan sos hermosa. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero no hermosa. Igual todo bien, gracias. Capaz tengo días más linda, pero HERMOSA no soy”, escribió Jota en su publicación. Esta confesión generó una ola de respuestas entre sus seguidores, quienes siempre suelen abrir un debate cuando Nati hace alguna confesión.