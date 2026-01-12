Valentina Cervantes y su vida en Londres junto a Enzo Fernández: qué le contó a Marley

“Acá, por los cumpleaños de nenes, te mandan la invitación dos meses antes”, comentó, sorprendida por la previsión británica. En ese mismo sentido, explicó cómo ajustó los horarios familiares para adaptarse al ritmo local y lanzó una frase que despertó risas: “Ahora a las ocho ya no los quiero ver más”, en referencia a la rutina nocturna de sus hijos.

enzo fernandez valentina cervantes

La familia ocupa un lugar central en su día a día lejos de la Argentina. Valentina destacó la importancia del acompañamiento de su mamá y su hermana, que viajan para ayudarla, y contó que se organizan para recibir visitas y mantener el vínculo con sus afectos. Además, confesó que conserva las costumbres argentinas incluso en el exterior, algo que se refleja en su alacena, donde no faltan productos traídos del país.

Entre recuerdos, anécdotas y escenas familiares, dejó en claro que su presente en Londres combina adaptación, nostalgia y disfrute. Una vida distinta, atravesada por la exposición mediática, pero también por la búsqueda de normalidad y raíces, aun estando a miles de kilómetros de casa.