Valentina Cervantes y su vida en Londres junto a Enzo Fernández: qué le contó a Marley
La influencer habló de su adaptación a Inglaterra, la crianza de sus hijos y su paso por MasterChef Celebrity, combinando anécdotas íntimas y humor.
Valentina Cervantes compartió detalles de su vida cotidiana en Londres, donde reside junto a Enzo Fernández y sus hijos Olivia y Benjamín, y dejó una serie de definiciones que mezclaron recuerdos televisivos, escenas familiares y el desafío de adaptarse a una cultura diferente. La influencer fue entrevistada en Por el Mundo, el programa conducido por Marley en Telefe, y repasó distintos momentos personales y profesionales.
Durante la charla, Cervantes recordó su participación en MasterChef Celebrity, una experiencia que marcó un antes y un después en su exposición pública. Entre risas, volvió sobre uno de los episodios más comentados de su paso por el reality: la preparación de una rana, plato que ella misma definió como el peor de toda la competencia. Marley reconoció su responsabilidad en el resultado al haberle dado una indicación equivocada, algo que terminó influyendo de manera negativa.
La propia Valentina fue contundente al analizar aquel momento: “Hoy no lo puedo defender de ninguna manera”. La puesta en escena del plato y las devoluciones del jurado quedaron grabadas en la memoria del público, especialmente por comentarios como el de Germán Martitegui, quien describió el acompañamiento como “un cemento de contacto… carísimo, aparte”, o la comparación que surgió en el programa con “un cadáver puesto ahí como en un ataúd”.
Más allá de ese traspié, la influencer destacó el costado positivo de su paso por la televisión. “El programa a mí me encantó… la pasé muy bien y el grupo de compañeros fue hermoso”, aseguró, remarcando el clima de camaradería que se vivió durante la competencia y el aprendizaje que le dejó la experiencia.
En otro tramo de la entrevista, se enfocó en su vida actual en Londres y en el proceso de adaptación a la rutina inglesa. Contó que uno de los primeros desafíos fue manejar con el volante del lado contrario y se lo tomó con humor: “Ya me acostumbré. Ya rompí la primera rueda”. También señaló diferencias culturales que le llamaron la atención, especialmente en la organización cotidiana y la crianza.
“Acá, por los cumpleaños de nenes, te mandan la invitación dos meses antes”, comentó, sorprendida por la previsión británica. En ese mismo sentido, explicó cómo ajustó los horarios familiares para adaptarse al ritmo local y lanzó una frase que despertó risas: “Ahora a las ocho ya no los quiero ver más”, en referencia a la rutina nocturna de sus hijos.
La familia ocupa un lugar central en su día a día lejos de la Argentina. Valentina destacó la importancia del acompañamiento de su mamá y su hermana, que viajan para ayudarla, y contó que se organizan para recibir visitas y mantener el vínculo con sus afectos. Además, confesó que conserva las costumbres argentinas incluso en el exterior, algo que se refleja en su alacena, donde no faltan productos traídos del país.
Entre recuerdos, anécdotas y escenas familiares, dejó en claro que su presente en Londres combina adaptación, nostalgia y disfrute. Una vida distinta, atravesada por la exposición mediática, pero también por la búsqueda de normalidad y raíces, aun estando a miles de kilómetros de casa.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario