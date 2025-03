La ironía de Mario Pergolini sobre Eial Moldavsky tras la polémica con Lali Espósito: "Disculpas Day"

Además, en su programa de Vorterix se podía visualizar el siguiente "graph": "Disculpas Day", chicaneando al canal dirigido por Migue Granados.

Pergolini burló hijo de Moldavsky

El origen de la controversia

Todo comenzó cuando Moldavsky contó al aire que una artista de primer nivel lo había invitado a instalarse en Madrid durante varios meses. Si bien nunca mencionó a Lali Espósito, muchos asumieron que se refería a la cantante, quien pasó una larga temporada en España por cuestiones laborales.

El revuelo en redes y medios fue tal que el humorista debió salir a desmentirlo y pedir disculpas públicamente: "Es una historia que inventé en el marco de una consigna radial. Nunca hablaría de mi vida privada de esa manera ni contaría algo así".

El comentario de Pergolini no tardó en viralizarse, generando reacciones divididas. Mientras algunos usuarios lo celebraron con memes y mensajes de apoyo, otros lo cuestionaron por hacer leña del árbol caído en una polémica que ya había dado demasiado de qué hablar.

Nati Jota se disculpa por su rol en la polémica con Lali Espósito

Tras la controversia generada por las declaraciones de Eial Moldavsky sobre un supuesto encuentro íntimo con Lali Espósito, Nati Jota, conductora de Sería Increíble en Olga, expresó su arrepentimiento por no haber intervenido durante la emisión.

En sus redes sociales, manifestó: "El viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo". Además, al inicio del programa siguiente, agregó: "Como conductora de este programa y también como mujer, verlo me hizo ruido. Son comentarios y una conversación desagradable para tener de la intimidad con una mujer, sea quien sea, no importa si es falso o si es verdad".

