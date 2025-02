La Isla de las tentaciones: se supo cómo siguió el episodio de infidelidad que fue viral

El reality empezaba en Villa Playa con esa llegada de Montoya en busca de su chica a la que acababa de ver intimando con Manuel a través de las pantallas. Sumamente alterado, el hombre no paraba de gritar: “Por el papa frita que tiene una gambita, f*llatelo. La has cagado como nadie. Te va a explotar la bomba en la mano”.

Unas palabras que Anita no recibió muy bien: “Sinvergüenza, que te has lucido”. “Tú sabrás por qué, que no mereces ni una lágrima mía”, le contestaba él.

Y entonces, Anita daba la clave de lo que había pasado: “Que no me venga a montar el show que el primero que la ha liado es él. Esas palabras acaban convenciendo a Montoya de que su chica había actuado por venganza por su acercamiento con Gabriela, otra participante.

Hace algunas semanas, comenzó una nueva temporada de La Isla de las Tentaciones en España. El reality es conducido por Sandra Barneda y cinco parejas ponen a prueba su relación durante algún tiempo.

En las últimas horas, un episodio del reality se volvió viral en las redes sociales y dio de qué hablar. Es que un participante tuvo una inesperada reacción al ver cómo su pareja lo estaba engañando con otro hombre.

Los protagonistas son Montoya y Anita, que se conocieron en un reality y llevan un año juntos. La pareja decidió empezar una relación a distancia entre Sevilla y Barcelona, algo que no fue nada fácil y quisieron poner a prueba su amor y ver si pueden construir un futuro juntos, ya que quieren tener un hijo.

Al ser separados, Montoya y Anita comenzaron a convivir con otra gente. En el camino, ella comenzó a sentirse atraída por otro compañero y comenzó un romance.

En la última gala, la conductora llamó a Montoya para que vea en vivo lo que estaba haciendo su novia. Allí, el participante vio como su mujer se besaba con otro hombre, acto seguido ambos empiezan a tener relaciones.

En ese momento, el hombre enloquece y sale corriendo del lugar, en busca de respuesta. Esto tomó a todos por sorpresa, ya que nadie esperaba que reaccione de esa manera.

Montoya llegó a la casa donde se encontraba Anita al grito de: "¿Dónde está? Me has reventado por dentro". Sin dudas, esto alteró al resto de los jugadores, que no podían creer lo que estaba ocurriendo.