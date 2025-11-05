La Joaqui sorprendió al compartir una foto muy íntima junto a Luck Ra desde la cama: mirá

“Él está en todo lo que necesito, se hace cargo de mi corazón, nuestro hogar, mi estabilidad emocional, es un tipazo que resuelve, es un capo. Todavía no nos casamos, hace un año y medio salimos, estoy disfrutando de la luna de miel y conquista que es tan bonito, de encontrar la manera de enamorarnos todos los días”, dijo la artista.

Por último, la cantante no dudó en poner en palabras lo que siente por su pareja, dejando ver su costado más emocional: “Es mi primer amor. No me vieron querer nunca antes a nadie pero era una persona que le costaba confiar. Chicos, cuando llega el amor de verdad fluye solo, uno a veces intenta que las cosas funcionen y no son”.

la joaqui