La Joaqui sorprendió al compartir una foto muy íntima junto a Luck Ra desde la cama: mirá
La cantante sorprendió a sus seguidores al publicar una foto íntima junto al cordobés, que rápidamente causó furor en las redes.
Desde que blanquearon su historia de amor en 2024, La Joaqui y Luck Ra no dejan de mostrar lo bien que se complementan. En cada aparición pública o publicación en redes, la pareja demuestra su complicidad y cercanía, y una reciente foto volvió a encender la atención de sus fanáticos.
En un n compartió una selección de imágenes que resumen sus últimos días. Entre ellas, una postal llamó especialmente la atención: se ve al cantante cordobés disfrazado de perro, acompañado de su mascota al borde de la cama, mientras ella aparece recostada y deja al descubierto su pierna tatuada.
El posteo no pasó inadvertido. En pocos minutos, la imagen recorrió las redes y generó una lluvia de comentarios, donde los seguidores destacaron el cariño que ambos reflejan y el momento de plenitud que atraviesan juntos.
“La vida últimamente”, escribió la artista como descripción del collage, donde incluyó esa foto íntima con Luck Ra que capturó la atención de todos.
Semanas atrás, en diálogo con el programa LAM, La Joaqui se refirió a su relación y desmintió los rumores que aseguraban que la pareja planeaba casarse en el corto plazo. Según explicó, ambos prefieren disfrutar sin presiones y priorizar el presente.
“Él está en todo lo que necesito, se hace cargo de mi corazón, nuestro hogar, mi estabilidad emocional, es un tipazo que resuelve, es un capo. Todavía no nos casamos, hace un año y medio salimos, estoy disfrutando de la luna de miel y conquista que es tan bonito, de encontrar la manera de enamorarnos todos los días”, dijo la artista.
Por último, la cantante no dudó en poner en palabras lo que siente por su pareja, dejando ver su costado más emocional: “Es mi primer amor. No me vieron querer nunca antes a nadie pero era una persona que le costaba confiar. Chicos, cuando llega el amor de verdad fluye solo, uno a veces intenta que las cosas funcionen y no son”.
