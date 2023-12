El nuevo video de La Joaqui bailando en microbikini naranja

La Joaqui, con una ascendente carrera en la escena musical del RKT, sigue marcando tendencia no solo con su música, sino también con su estilo audaz. Mostrando su habilidad para adoptar las tendencias más atrevidas, como la lencería a la vista y los recortes cut out, la artista recientemente deslumbró con un look vibrante de alto verano en naranja neón, uno de los tonos destacados de la temporada.