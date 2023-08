La Joaqui, previo a su debut en Got Talent: "Me siento por primera vez merecedora de muchas cosas"

Y, siguió: “Estamos construyendo esto hermoso, a lo que le hemos puesto tanto tiempo y dedicación. Estoy contenta de poder mostrar todos los talentos increíbles que hemos visto. Se le han dado oportunidades a personas que la tienen un poco más difícil y me genera mucha ilusión”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgottalentarg%2Fstatus%2F1693688164135862681&partner=&hide_thread=false ¡Arranca con todo! La Joaqui te espera HOY a las 21:45hs en #GotTalentArgentina por Telefe pic.twitter.com/59IqV1gc65 — Got Talent Argentina (@gottalentarg) August 21, 2023

Sobre el rol que ocupará esta vez, La Joaqui explicó: "Estoy muy contenta de poder exteriorizar un poco más cómo Joaquinha y menos La Joaqui. Me siento realizada como artista. Me siento por primera vez merecedora de muchas cosas y eso hace que pueda llevar el proceso de una manera mucho más sana y adulta de todo lo que lo pude hacer antes".

Por otro lado, hizo referencia a lo que fue su proceso como jurado y que tuvo en cuenta a la hora de evaluar. "Lo que hice todo el programa y traté de mantenerlo genuino, fue dar una devolución con respecto a como yo me sentí con su arte. Lo que a mí me generó. Ser sincera, ser honesta, decir cuándo me emociono, cuándo me aburro, cuando yo hubiera ido por otro lado", expresó.

Luego, agregó: "Es como un consejo, acompañarnos un poco, porque yo también aprendo un montón, veo cosas muy hermosas acá y es algo mágico la verdad. Todavía, por momentos no me cae la ficha que me están pasando cosas tan lindas".