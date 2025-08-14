El poder de Cillian Murphy: la aclamada película del actor en Netflix que te dejará sin aliento
Un thriller de supervivencia post-apocalíptico que marcó la carrera de Cillian Murphy llegó a Netflix. Acción, tensión y un virus letal que no da segundas oportunidades.
Netflix continúa sorprendiendo a sus suscriptores con películas que no solo marcaron un antes y un después en la filmografía de sus protagonistas, sino que también dejaron huella en el género que representan. Entre estas joyas se encuentra un intenso relato post-apocalíptico que combina acción, terror y drama con una tensión constante de principio a fin.
Esta producción, considerada una de las más impactantes de principios de los 2000, es también uno de los títulos que ayudó a impulsar la carrera de Cillian Murphy. Con un guion que no da respiro y una atmósfera inquietante, la película se ha ganado un lugar de culto entre los amantes del cine de supervivencia y terror.
La historia presenta un mundo arrasado por un virus implacable, donde cada segundo cuenta y la confianza en otros es un lujo peligroso. El resultado es una experiencia cinematográfica cargada de suspenso, que mantiene al espectador al borde del asiento desde la primera escena.
De qué trata "Exterminio 2 o 28 semanas después"
Ubicada temporalmente varios años después de los sucesos de la primera entrega, esta secuela muestra un escenario en el que el virus de la ira aún acecha a pesar de los esfuerzos por contenerlo. Seis meses después de la devastación inicial en las Islas Británicas, el ejército de los Estados Unidos declara que la amenaza ha sido controlada y comienza la reconstrucción del país.
Sin embargo, el regreso de los evacuados pronto revela que el virus no ha desaparecido. Transmitido a través de una sola gota de sangre y capaz de provocar un estado de rabia asesina en segundos, el brote se reaviva con consecuencias mortales. En este mundo hostil, los pocos supervivientes deben enfrentar no solo a los infectados, sino también a la desconfianza, el miedo y la desesperación.
Reparto de "Exterminio 2 o 28 semanas después"
-
Robert Carlyle
-
Rose Byrne
-
Jeremy Renner
-
Harold Perrineau
-
Cillian Murphy
-
Imogen Poots
Tráiler de "Exterminio 2 o 28 semanas después"
