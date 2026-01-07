La Justicia falló a favor de Mariana Fabbiani y ordenó borrar vínculos sexuales de Google y Yahoo

Otro punto clave del fallo fue la falta de contestación de la demanda por parte de Google y Yahoo. Esa omisión permitió que los hechos relatados por la actora fueran tenidos por reconocidos, sin perjuicio de la evaluación jurídica realizada por el tribunal. Finalmente, el magistrado ordenó la desindexación definitiva de los URLs cuestionados, aunque rechazó el pedido de indemnización por daño material y moral, al entender que esos reclamos ya estaban siendo tratados en otro expediente para evitar una duplicación de acciones.

Embed