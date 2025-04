La Justicia falló a favor de Tamara Báez en su conflicto de intereses con L-Gante: el veredicto

"Este es el nuevo acuerdo, Tamara le ganó a L-Gante en la Justicia, el juez resolvió el aumento de la cuota alimentaria", reveló el periodista Matías Vázquez en el programa Puro Show mientras mostraban la imagen con la resolución oficial emitida por el juez que intervino en la causa.

Anteriormente, se había dado a conocer que Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, le transfería a la madre de su hija un monto de 500 dólares mensuales, lo que equivale a aproximadamente 700 mil pesos argentinos. Sin embargo, tras el fallo judicial, el artista deberá comenzar a cumplir con la nueva suma establecida por la Justicia.

En declaraciones posteriores, Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara, brindó más detalles sobre lo decidido por el juez: “Hay una cuestión vinculada a la actualización de la cuota alimentaria. Tamara estaba recibiendo un monto mínimo. Recordemos que Elian lleva una vida de lujos y excesos, y no nos parecía justo que su hija no tuviera acceso a lo mismo”, sostuvo el letrado, justificando el reclamo y resaltando las diferencias en el estilo de vida entre el padre y la hija.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eltreceoficial/status/1913247520446173346&partner=&hide_thread=false Tamara Báez y un nuevo conflicto por el mantenimiento de su hija. Su abogado, Juan Pablo Merlo, habló en #PuroShow: "Ella hace todo a pulmón".@puroshowok pic.twitter.com/kEUy7LHe3k — eltrece (@eltreceoficial) April 18, 2025

Además, Merlo remarcó que el fallo contempla una cuota más equitativa y adecuada al contexto económico de ambas partes: “El juez falló a favor de Tamara con una cuota más acorde. Prefiero no decir el monto exacto porque ella no vive en un barrio cerrado y no queremos exponerla”, explicó, haciendo hincapié en la seguridad de su clienta y de la menor.

El abogado también subrayó la responsabilidad que ha asumido Tamara en la crianza de Jamaica desde que nació: “Tamara es quien la cuida, quien la alimenta, quien la mantiene. Hasta ahora ha hecho todo a pulmón. Hay trabajadores que ganan mucho menos y pasan una cuota más alta que la que él estaba pagando. Elian muestra un nivel de vida alto, pero con su única hija se manejaba con un monto que no alcanzaba ni para la comida”, añadió con firmeza.

Para cerrar, Merlo destacó la actitud de Tamara en medio de este conflicto familiar, reconociendo su paciencia y templanza frente a las complicaciones: “Ella aceptaba ese dinero para no tener que lidiar con ciertas situaciones. Buscó la tranquilidad para ella y para su hija”, concluyó el abogado, dejando en claro que la prioridad siempre fue el bienestar de Jamaica.