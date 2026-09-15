Valeria Lois, Rita Cortese y Julieta Zylberberg revelaron detalles de Cautiva: "Es peligroso que el poder..."

Bajo la mirada autoral y visceral de las directoras Paula Hernández y Jazmín Stuart, el proyecto no solo busca retratar la densidad del encierro, sino honrar con rigor ético la búsqueda de dignidad y justicia de quienes sobrevivieron a la barbarie.

En medio de esa escenografía cargada de tensión, conversamos en exclusiva con las actrices que le dan cuerpo y voz a esta historia. Un duelo dramático descomunal que reúne a Lorena Vega y Carolina Kopelioff con un elenco de enorme jerarquía integrado por Valeria Lois, Rita Cortese y Julieta Zylberberg, quienes reflexionaron sobre el impacto de componer personajes atravesados por la fe, el sometimiento, la culpa y la resiliencia.

La entrevista completa con las protagonistas de Cautiva

En medio del rodaje y tras las escenas más duras de la serie, Valeria Lois, Rita Cortese y Julieta Zylberberg hablaron en exclusiva con minutouno.com sobre cómo llegaron al caso, cuál fue el momento del rodaje que más las impactó y también cómo puede impactar el poder en manos de alguien que no está en su sano juicio.

"Es muy peligroso que el poder lo tenga alguien perverso", reveló Zylberberg en exclusiva haciendo alusión, además, a cómo en la actualidad Argentina este ejemplo es muy claro. De hecho, Cortese le preguntó clara: "¿De quién hablas?".

Ante esto y tras distintas bromas, Zylberberg fue tajante: "Depende en manos de quién esté el poder, el ser humano es muy complejo". No te pierdas la entrevista completa en el video.