Valeria Lois, Rita Cortese y Julieta Zylberberg revelaron detalles de Cautiva: "Es peligroso que el poder..."
Las actrices hablaron en exclusiva con minutouno.com durante el rodaje de la serie que llega el 18 de septiembre a Flow y TNT. Todos los detalles.
El límite entre la devoción y el calvario suele habitar en las sombras de los lugares donde la fe se vuelve una prisión inexpugnable. El próximo 18 de septiembre, TNT y Flow estrenan Cautiva, una ambiciosa miniserie original de seis episodios que desembarca en el panorama del true crime nacional para explorar un terreno tan incómodo como necesario: los abusos de poder y la opresión religiosa bajo la fachada de la vida contemplativa.
La producción toma como punto de partida uno de los capítulos más oscuros y estremecedores de la historia judicial argentina reciente: el caso real de Silvia Albarenque, la excarmelita descalza del Convento de Nogoyá, Entre Ríos, que en 2016 logró romper el silencio tras quince años de encierro.
La ficción reconstruye ese calvario a través del viaje de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que ingresa a un convento de clausura en pleno siglo XXI esperando un refugio espiritual, solo para encontrarse con la crueldad desmedida de la Madre Superiora Cecilia (Lorena Vega).
Ese choque de voluntades deviene en una lucha desesperada por la supervivencia física y psicológica, marcando además un hito histórico: la primera vez que la justicia argentina condenó a prisión efectiva a una autoridad eclesiástica por imponer castigos medievales que incluyeron uso de cilicios, ayunos extremos y aislamiento total.
Durante el rodaje de la serie, minutouno.com tuvo la oportunidad de acceder de manera exclusiva al set visit de la producción. Recorrer las locaciones fue adentrarse en una atmósfera asfixiante, donde cada muro de piedra, pasillo en penumbras y celda reacondicionada parecía respirar la opresión de las paredes originales.
Bajo la mirada autoral y visceral de las directoras Paula Hernández y Jazmín Stuart, el proyecto no solo busca retratar la densidad del encierro, sino honrar con rigor ético la búsqueda de dignidad y justicia de quienes sobrevivieron a la barbarie.
En medio de esa escenografía cargada de tensión, conversamos en exclusiva con las actrices que le dan cuerpo y voz a esta historia. Un duelo dramático descomunal que reúne a Lorena Vega y Carolina Kopelioff con un elenco de enorme jerarquía integrado por Valeria Lois, Rita Cortese y Julieta Zylberberg, quienes reflexionaron sobre el impacto de componer personajes atravesados por la fe, el sometimiento, la culpa y la resiliencia.
La entrevista completa con las protagonistas de Cautiva
En medio del rodaje y tras las escenas más duras de la serie, Valeria Lois, Rita Cortese y Julieta Zylberberg hablaron en exclusiva con minutouno.com sobre cómo llegaron al caso, cuál fue el momento del rodaje que más las impactó y también cómo puede impactar el poder en manos de alguien que no está en su sano juicio.
"Es muy peligroso que el poder lo tenga alguien perverso", reveló Zylberberg en exclusiva haciendo alusión, además, a cómo en la actualidad Argentina este ejemplo es muy claro. De hecho, Cortese le preguntó clara: "¿De quién hablas?".
Ante esto y tras distintas bromas, Zylberberg fue tajante: "Depende en manos de quién esté el poder, el ser humano es muy complejo". No te pierdas la entrevista completa en el video.
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