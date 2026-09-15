Murió Griselda Gambaro, figura emblemática del teatro argentino

El desatino (1965) y Los siameses (1967): Piezas clave con las que consolidó su voz crítica en el Instituto Di Tella.

El campo (1968): Una obra perturbadora que denunció mecanismos de dominación y control social.

La malasangre (1982): Escrita tras su regreso del exilio en Barcelona, donde exploró la intolerancia política y el amor prohibido en la época de Rosas como alegoría del autoritarismo.

Decir sí (1981): Un análisis preciso sobre la complicidad pasiva ante la opresión.

A lo largo de su trayectoria, fue reconocida con el Premio Konex de Platino, el Gran Premio de Honor de la SADE y distinciones internacionales que consagraron sus textos traducidos a múltiples idiomas y representados en los escenarios más importantes del mundo.

Con su partida, las artes escénicas pierden a una autora comprometida, cuya mirada lúcida y lenguaje incisivo transformaron para siempre la forma de escribir y pensar el teatro en la Argentina.