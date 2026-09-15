Murió Griselda Gambaro, figura emblemática del teatro argentino
La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en la tarde de este martes.
El teatro nacional despide a una de sus voces más potentes y trascendentales. Griselda Gambaro, escritora y dramaturga emblemática que revolucionó la escena artística del país, falleció dejando un legado ineludible para la cultura contemporánea y la literatura hispanoamericana.
La noticia de su partida fue plasmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en redes sociales: "Despedimos con profundo pesar a la dramaturga y escritora Griselda Gambaro, figura emblemática y fundamental del teatro argentino. Su obra y su compromiso dejan una profunda huella en nuestra cultura. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y a la comunidad artística".
Al momento, se desconoce cuál fue la causa de su deceso.
Quién fue Griselda Gambaro
Nacida en Buenos Aires en 1928, Gambaro irrumpió en el panorama artístico durante la década de 1960. A través de un estilo agudo, vinculado a menudo con el teatro del absurdo y la crueldad, su dramaturgia abordó las dinámicas del poder, la violencia institucional, el sometimiento y la vulnerabilidad humana con una lucidez inédita en la escena nacional.
Obras fundamentales de su producción:
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El desatino (1965) y Los siameses (1967): Piezas clave con las que consolidó su voz crítica en el Instituto Di Tella.
El campo (1968): Una obra perturbadora que denunció mecanismos de dominación y control social.
La malasangre (1982): Escrita tras su regreso del exilio en Barcelona, donde exploró la intolerancia política y el amor prohibido en la época de Rosas como alegoría del autoritarismo.
Decir sí (1981): Un análisis preciso sobre la complicidad pasiva ante la opresión.
A lo largo de su trayectoria, fue reconocida con el Premio Konex de Platino, el Gran Premio de Honor de la SADE y distinciones internacionales que consagraron sus textos traducidos a múltiples idiomas y representados en los escenarios más importantes del mundo.
Con su partida, las artes escénicas pierden a una autora comprometida, cuya mirada lúcida y lenguaje incisivo transformaron para siempre la forma de escribir y pensar el teatro en la Argentina.
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