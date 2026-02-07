Laura Ubfal generó revuelo al filtrar accidentalmente la próxima eliminación en MasterChef Celebrity
La periodista de espectáculos reveló quién dejará el reality y su comentario encendió la polémica.
En la recta final de MasterChef Celebrity, una declaración inesperada de Laura Ubfal desató una fuerte controversia entre los seguidores del reality gastronómico. La periodista habría anticipado, sin intención, quién será el próximo eliminado del certamen cuando aún faltan semanas para la definición.
El episodio ocurrió durante una emisión de La Linterna, el streaming de Bondi Live, donde Ubfal se refirió al estado de las grabaciones del programa. “Faltan dos semanas para terminar de grabar y al aire el 5 de marzo termina”, comentó, sin imaginar que minutos después quedaría en el centro de la polémica.
El clima cambió cuando Flor Cabrera recordó uno de los momentos más tensos de los últimos días dentro del reality: “Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel”. Ante esa mención, Ubfal reaccionó de manera espontánea y lanzó una frase que encendió las alarmas entre los fanáticos: “Bueno, porque lo eliminaron, escuchame… ¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe”.
Con risas nerviosas y consciente del desliz, la panelista intentó relativizar la situación y agregó: “Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López”, dando a entender que el destino de uno de los participantes ya estaría sellado.
Acusaciones contra Emilia Attias y enojo del público
En paralelo al supuesto spoiler, Emilia Attias quedó envuelta en una fuerte polémica luego de ser acusada por los televidentes de haber tomado un bowl con crema que había preparado Miguel Ángel Rodríguez para decorar su torta arcoíris. Aunque la actriz no admitió el hecho, las redes sociales reaccionaron con dureza, multiplicando mensajes como “Tremenda ladrona” y “Echen a Emilia”.
La tensión aumentó aún más cuando se vinculó el episodio con la insinuación de Ubfal sobre la posible eliminación de Rodríguez, lo que generó indignación entre quienes consideraron injusto el resultado.
Tras el incidente, el actor debió rehacer su preparación con los ingredientes disponibles, pero su torta terminó desmoronándose en la instancia final. Si bien Donato De Santis destacó el sabor del plato, Germán Martitegui fue contundente en su devolución y la calificó como un “horror”.
La suma de situaciones derivó en un fuerte pedido del público para que Emilia Attias sea expulsada del programa, reflejando el malestar que atraviesa al reality en uno de sus momentos más calientes, justo cuando se acerca la definición del certamen.
