Laura Ubfal generó revuelo al filtrar accidentalmente la próxima eliminación en MasterChef Celebrity

La tensión aumentó aún más cuando se vinculó el episodio con la insinuación de Ubfal sobre la posible eliminación de Rodríguez, lo que generó indignación entre quienes consideraron injusto el resultado.

Tras el incidente, el actor debió rehacer su preparación con los ingredientes disponibles, pero su torta terminó desmoronándose en la instancia final. Si bien Donato De Santis destacó el sabor del plato, Germán Martitegui fue contundente en su devolución y la calificó como un “horror”.

La suma de situaciones derivó en un fuerte pedido del público para que Emilia Attias sea expulsada del programa, reflejando el malestar que atraviesa al reality en uno de sus momentos más calientes, justo cuando se acerca la definición del certamen.