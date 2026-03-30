La madre de Santiago Martínez de "Love Is Blind" relativizó la denuncia Emily Ceco: "Los golpes fueron leves"

Ante la repregunta de los conductores sobre cuáles serían las supuestas falsedades en el testimonio de la joven, la mujer fue tajante: “Esta señorita jamás vivió en una situación de peligro. Formó parte de nuestra familia durante todo ese tiempo, la recibimos con cariño. Vivimos juntos y no hubo hechos de violencia en mi casa nunca. Mi marido no es violento, no tiene contactos políticos y es jubilado. Yo soy docente”.

Por último, insistió en su postura y pidió que el caso se analice con pruebas: “Fue un hecho de violencia y mi hijo está pagando por eso. No significa que mi hijo la haya querido matar. Los golpes fueron leves. Nos tenemos que guiar por las pruebas y no por un relato. Hay que velar por la verdad porque estamos todos en peligro”.