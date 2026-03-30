La madre de Santiago Martínez de "Love Is Blind" relativizó la denuncia Emily Ceco: "Los golpes fueron leves"
Luego del fallo que lo sentenció a 15 años de prisión, la familia del ex participante de reality rompió el silencio y cuestionó la versión de la víctima.
Tras la condena a 15 años de prisión contra Santiago Martínez por tentativa de femicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas contra Emily Ceco, su madre decidió hablar públicamente por primera vez. Lo hizo en el programa Puro Show, donde dio su versión de los hechos y se refirió al difícil momento que atraviesa su familia.
Durante la entrevista con los conductores Martín Vázquez y Pampito, la mujer reconoció la existencia de un episodio de violencia, aunque negó que su hijo haya tenido intención de matar a la joven. Además, puso en duda el relato de la víctima, a quien acusó directamente de faltar a la verdad.
"El hecho terrible nosotros no lo avalamos, es repudiable desde donde lo mires. Estoy afectada por la mediatización de todo esto porque nosotros no hablamos hasta ahora”, expresó, visiblemente conmovida por la situación.
Consultada sobre si su hijo había ejercido violencia física contra Ceco, respondió: “Nosotros sabemos que pasó algo, que la Justicia tiene que determinar qué pasó, pero sabemos de todas las mentiras. Tenemos que utilizar todas las armas de la Justicia”.
En otro tramo de la charla, defendió a su familia y sostuvo que mantienen su confianza en Martínez: “Estamos esperanzados de que esto se va a revertir. Cometió un error grave, pero no es un monstruo y un asesino. Fue un error, está pagando hace un año el error”.
Ante la repregunta de los conductores sobre cuáles serían las supuestas falsedades en el testimonio de la joven, la mujer fue tajante: “Esta señorita jamás vivió en una situación de peligro. Formó parte de nuestra familia durante todo ese tiempo, la recibimos con cariño. Vivimos juntos y no hubo hechos de violencia en mi casa nunca. Mi marido no es violento, no tiene contactos políticos y es jubilado. Yo soy docente”.
Por último, insistió en su postura y pidió que el caso se analice con pruebas: “Fue un hecho de violencia y mi hijo está pagando por eso. No significa que mi hijo la haya querido matar. Los golpes fueron leves. Nos tenemos que guiar por las pruebas y no por un relato. Hay que velar por la verdad porque estamos todos en peligro”.
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