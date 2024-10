La madre de Tomás Holder confirmó que está en una relación con Yao Cabrera

“El pibito ya pícaro, una miradita, y yo pensé: ‘pendejo atrevido’. Me dije a mí misma: ‘No, Gisela, no. Ubicate’. Seguí con lo mío, pero el pibe me empieza a seguir en las redes. Yo no lo seguí de vuelta, lo re toxiquié: ‘No, salí de acá, pendejo’. Creo que lo que le gustó fue eso, que no le daba ni cinco de pelota", reveló.

Gisela contó que estuvieron con un ida y vuelta durante tres meses: “Un día me dijo ‘estoy en Rosario’. Tomás no estaba en Rosario. Yo me quería hacer la interesante, pero ya me gustaba, y me dice: ‘te invito a la pileta’", narró sobre el origen del famoso momento que se viralizó. "Yo fui para que me sorprenda, pero sin ninguna intención, porque es muy pibito. No sabía que el pibito era tan conocido", confesó.

Luego, compartió la reacción de su hijo al enterarse del romance: “Holder se entera con la foto, y yo, re caradura, le dije que no soy yo”. Gisela cuenta que Tomás no le creyó: “Se enojó, pero cuando él se enojó, me enojé yo también”. Y agregó: “No quiere que esté con un pendejo. Basta de juicio, tampoco era su mejor amigo”, se defendió.

