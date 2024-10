La madre de Tomás Holder se puso de novia con Yao Cabrera y estalló la interna familiar

Luego Etchegoyen reveló: “El romance que tengo para informar es el romance de Gisela Gordillo, mamá de Tomás Holder y Yao Cabrera, el famoso youtuber".

“Yao y Tomás eran amigos, esto ha caído muy mal como una traición total. De hecho, se desafiaron a una pelea en el Gran Rex que yo no sé si se dará después de esto. Tomás se enteró hace nada, está re contra caliente con la situación”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas en la vuelta de sus vacaciones.

Y concluyó contundente con una información demoledora: “A mí me dijeron de una fuente irrefutable que Yao se enamoró perdidamente y Gisela también, que están a full y van a fondo con este vínculo que tiene un mes”.

mama Tomas Holder

La estafa amorosa que sufrió la mamá de Tomás Holder

En mayo, Gisela Gordillo reapareció para contar el calvario que estuvo sufriendo durante el último tiempo: fue estafada y engañada por su ahora exnovio. “Fui una cornuda, literal. Y nunca me imaginé una doble vida como la de este flaco, que me estafó y me engañó”, había contado en una entrevista con Mitre Live.

“No quiero llorar. No me lo esperaba, compartíamos martes y jueves. Y después, me empecé a dar cuenta de distintas cosas. Tenía una amante desde hace años, nunca había terminado la relación. Y ayer, me escribió otra mujer diciéndome que este tipo tiene un hijo extramatrimonial”, agregó.

Gordillo había dicho que su ex “es un vividor”. ”La chica con la que me engañó también me decía que la había estafado económicamente”, remarcó.

“Me aguanté días sin dormir ni comer; me desmentía todo a morir, pero hablé por teléfono con esta mujer y me dijo la verdad. No le quedó otra que contarme. El tipo tenía una familia aparte, una amante aparte y un hijo extramatrimonial con otra mujer más”, cerró.