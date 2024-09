La mamá de Flor Regidor reveló un dato desconocido de la relación de su hija con Mauro Dalessio

Continuando con su relato, Fernanda agregó: "La gente va a opinar y decir cualquier cosa. Lo único que sé es que son amigos. Una vez Mauro vino solo a casa a cenar porque después iban a salir a bailar. Siempre tuvieron buena onda en la casa de Gran Hermano, se abrazaban y se llevaban bien. Es un chico muy agradable".

"En la casa de GH se notaba que Mauro le tiraba indirectas, pero ella nunca le dio pie porque no quiso. Aun así, son amigos. Yo no vivo con Flor, no me meto demasiado, pero la gente va a hablar mucho. Esa cena que te menciono fue después del reality", comentó la madre de Flor Regidor. "Cuando ocurrió esa cena, Nicolás todavía estaba dentro de la casa de Gran Hermano. Fue en ese momento que Mauro vino a casa a cenar", concluyó Fernanda Grassi, madre de la ex participante del programa conducido por Santiago del Moro.

Qué reveló la mamá de Flor Regidor sobre a relación de su hija con Mauro Dalessio

