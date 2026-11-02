Arranca el juicio por violencia de género contra Leandro García Gómez, el exnovio de Lowrdez de Bandana
El hombre fue arrestado en noviembre de 2025 tras atacar físicamente a la cantante al menos dos veces. Ella no lo denunció, pero la fiscalía actuó de oficio.
Este martes arranca el juicio por violencia de género contra Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, integrante de Bandana. El hombre se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza, acusado de los delitos de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, agravadas por el vínculo.
El juicio iniciará este martes, 3 de noviembre, a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires.
La integrante de Bandana decidió no iniciar acciones legales contra su expareja, de quien tuvieron que rescatarla en octubre de 2025 "con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad" del departamento del hombre en Palermo.
Pero la fiscalía porteña actuó a partir de una denuncia de la madre de la cantante y el proceso legal avanzó hasta que la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los hechos de violencia de género efectivamente ocurrieron.
Leandro García Gómez, de 48 años, fue arrestado el 23 de octubre de 2025 por dos hechos de violencia de género perpetrados contra la cantante: el primero ocurrió el 19 de enero en el departamento del imputado, ubicado en la calle Emilio Ravignani al 2100 del barrio de Palermo.
Las lesiones de la cantante de 46 años -cuyo nombre real es Lourdes Fernández- fueron constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Un segundo hecho sucedió en el mismo departamento entre el 1° y el 2 de octubre de 2025. Según la imputación, en esa ocasión el acusado golpeó a Fernández en la cabeza y la pateó en las costillas, y los gritos de la mujer hicieron que una vecina del edificio llamara a la Policía.
La pareja reconoció ante uno de los efectivos policiales que había discutido, pero dijeron encontrarse ilesos.
Tras retirarse el patrullero, García Gómez se fue del departamento y dejó a su pareja encerrada "sin llaves y sin el cargador del teléfono", privándola de su libertad hasta que regresó al día siguiente.
De hecho, la cantante fue rescatada semanas más tarde porque su madre, Mabel López, denunció que no tenía contacto con su hija desde hacía días.
Con todos esos hechos imputados, García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión en un juicio en el que la cantante eligió no ser parte de la querella pero podría declarar como testigo.
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