Arranca el juicio por violencia de género contra Leandro García Gómez, el exnovio de Lowrdez de Bandana

Las lesiones de la cantante de 46 años -cuyo nombre real es Lourdes Fernández- fueron constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Un segundo hecho sucedió en el mismo departamento entre el 1° y el 2 de octubre de 2025. Según la imputación, en esa ocasión el acusado golpeó a Fernández en la cabeza y la pateó en las costillas, y los gritos de la mujer hicieron que una vecina del edificio llamara a la Policía.

La pareja reconoció ante uno de los efectivos policiales que había discutido, pero dijeron encontrarse ilesos.

Tras retirarse el patrullero, García Gómez se fue del departamento y dejó a su pareja encerrada "sin llaves y sin el cargador del teléfono", privándola de su libertad hasta que regresó al día siguiente.

De hecho, la cantante fue rescatada semanas más tarde porque su madre, Mabel López, denunció que no tenía contacto con su hija desde hacía días.

Con todos esos hechos imputados, García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión en un juicio en el que la cantante eligió no ser parte de la querella pero podría declarar como testigo.