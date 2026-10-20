Cómo fue la Masacre de Flores, el incendio intencional en la casa de la familia de Matías Bagnato

Fructuoso Álvarez González fue condenado a prisión perpetua un año después de la tragedia. Sin embargo, cuando llevaba 13 años preso, pidió ser deportado a España, donde logró una conmutación de pena que lo dejó libre en 2008. Al salir, llamó a Matías para amenazarlo: "Preparate, porque estás muerto como los otros".

El largo calvario parecía terminar en 2011, cuando el asesino fue recapturado al reingresar a la Argentina por una falla judicial. Finalmente, la tranquilidad absoluta para la familia llegó este fin de semana: