Cómo fue la Masacre de Flores, el incendio intencional en la casa de la familia de Matías Bagnato
El horror de la Masacre de Flores en 1994 dejó cinco muertos tras un brutal incendio intencional. Matías Bagnato, el único sobreviviente, relata la tragedia.
El 17 de febrero de 1994, la historia criminal argentina quedó marcada por la brutal Masacre de Flores. Aquella madrugada, un voraz incendio intencional desatado en una vivienda familiar terminó con la vida de cinco personas, dejando a un único sobreviviente que debió enfrentar años de profundo dolor e impunidad.
El origen de la Masacre de Flores: una deuda y amenazas
El autor del crimen, Fructuoso Álvarez González, tenía un vínculo familiar lejano con José Bagnato. La relación se volvió tensa debido a un préstamo de dinero para la fábrica de zapatos de la víctima, desatando un conflicto fatal:
- La disputa económica: el prestamista español reclamaba la devolución de 300 mil dólares, mientras que Bagnato aseguraba que la cifra real no llegaba a los 90 mil.
- Las advertencias: las constantes peleas se transformaron en amenazas telefónicas previas. "Van a morir quemados", le advertía el agresor a la familia antes del ataque.
- El fuego intencional: los peritajes determinaron que el incendio fue provocado desde adentro de la vivienda con fósforo líquido, estableciendo cuatro focos distintos en la planta baja y las habitaciones.
IMPORTANTE: Matías Bagnato, Juan José Campanella y Sergio Nakasone presentaron la docuserie sobre "La masacre de Flores"
Cómo fue el escape del único sobreviviente
Dentro de la casa, ubicada en Baldomero Fernández Moreno 1906, perdieron la vida José Bagnato, su esposa Alicia Plaza, sus hijos Alejandro (9) y Fernando (14), y un amigo de los niños, Nicolás Borda (11). Matías, el hijo mayor, fue el único que logró salir con vida.
- El escape: Matías se despertó cerca de las 3 de la mañana asfixiado por el humo. Con quemaduras en el pelo y un brazo, logró saltar hacia la casa de un vecino, desde donde fue rescatado por la policía.
- El horror: su madre fue hallada en la bañera intentando proteger a Fernando, mientras que su padre falleció intentando arrancar una ventana para que todos pudieran huir.
Liberación, pesadilla y la muerte del asesino
IMPORTANTE: La divertida anécdota entre Matías Bagnato y Juan José Campanella: "Estaba adentro de la casa"
Fructuoso Álvarez González fue condenado a prisión perpetua un año después de la tragedia. Sin embargo, cuando llevaba 13 años preso, pidió ser deportado a España, donde logró una conmutación de pena que lo dejó libre en 2008. Al salir, llamó a Matías para amenazarlo: "Preparate, porque estás muerto como los otros".
El largo calvario parecía terminar en 2011, cuando el asesino fue recapturado al reingresar a la Argentina por una falla judicial. Finalmente, la tranquilidad absoluta para la familia llegó este fin de semana:
- Fallecimiento en prisión: el autor de la masacre murió en el penal de Ezeiza.
- La causa médica: sufrió un shock séptico tras una complicación clínica derivada de una reciente operación de cadera.
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