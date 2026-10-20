Quién fue el autor de la Masacre de Flores: Fructuoso Álvarez González mató a toda una familia por una deuda

El largo calvario de Matías Bagnato

Un año después del crimen, Fructuoso fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo, en 2004 logró ser trasladado a España por tener ciudadanía de ese país, donde se le otorgó la libertad. En 2011 fue recapturado en la Argentina tras realizar reiteradas amenazas de muerte contra Matías Bagnato.

Desde entonces, se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. A pesar de sus múltiples pedidos para obtener la libertad condicional, la Justicia falló sistemáticamente a favor de las víctimas. Finalmente, tras ser internado por una operación, falleció a causa de un shock séptico, poniendo fin a casi 30 años de dolor para el sobreviviente. "Hoy sí por fin puedo decir se terminó", expresó Bagnato en sus redes sociales.