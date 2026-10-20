Quién fue el autor de la Masacre de Flores: Fructuoso Álvarez González mató a toda una familia por una deuda
Fructuoso Álvarez González fue el responsable de la Masacre de Flores. Tras décadas de tormento hacia Matías Bagnato, el asesino murió en Ezeiza.
Fructuoso Álvarez González, el único autor material de la trágica y recordada Masacre de Flores, falleció este domingo en el hospital del complejo penitenciario de Ezeiza. La noticia de su muerte por un shock séptico trajo un cierre definitivo para Matías Bagnato, quien debió soportar décadas de impunidad y reiteradas amenazas.
Cómo actuó el autor de la Masacre de Flores
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El 17 de febrero de 1994, Fructuoso Álvarez González incendió de forma intencional la vivienda de la familia Bagnato, ubicada en el barrio porteño de Flores. Las pericias confirmaron que arrojó dos bidones con combustible y prendió fuego la casa. En el lugar fallecieron José Bagnato, su esposa Alicia Plaza, sus hijos Fernando y Alejandro, y un amigo de los chicos, Nicolás Borda.
Para la Justicia, Álvarez González asesinó a la familia porque no pudo cobrarles una deuda de 180.000 dólares que reclamaba. El único sobreviviente fue Matías Bagnato, quien tras perder a toda su familia comenzó un largo pedido de justicia.
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El largo calvario de Matías Bagnato
Un año después del crimen, Fructuoso fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo, en 2004 logró ser trasladado a España por tener ciudadanía de ese país, donde se le otorgó la libertad. En 2011 fue recapturado en la Argentina tras realizar reiteradas amenazas de muerte contra Matías Bagnato.
Desde entonces, se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. A pesar de sus múltiples pedidos para obtener la libertad condicional, la Justicia falló sistemáticamente a favor de las víctimas. Finalmente, tras ser internado por una operación, falleció a causa de un shock séptico, poniendo fin a casi 30 años de dolor para el sobreviviente. "Hoy sí por fin puedo decir se terminó", expresó Bagnato en sus redes sociales.
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