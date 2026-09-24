Nuevo parte médico del Pity Álvarez: cómo sigue su salud
El músico sufrió una crisis hipertensiva horas después del choque que protagonizó en una estación de servicio.
El Pity Álvarez continúa internado en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis de hipertensión en su casa horas después de protagonizar un insólito choque en una estación de servicio de La Paternal e intentar fugarse del lugar. Este jueves se conoció el parte médico.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades del hospital, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra estable y sus niveles de presión arterial se mantienen dentro de parámetros normales, sin que se hayan registrado incidencias desde su ingreso a terapia intermedia el martes por la noche.
El parte médico detalla que el Pity Álvarez “tiene la presión arterial controlada” y “no presentó complicaciones durante el período de observación” de su estado de salud.
Además, indicaron que el artista “continúa a la espera de su derivación a una clínica de su cobertura médica”. Si bien el traslado estaba previsto para el miércoles, este jueves continuaba internado en el hospital Tornú, por lo que se espera que su reubicación en otro centro médico se concrete en las próximas horas.
El episodio de hipertensión se registró el martes por la noche, horas después del choque que protagonizó en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Martín al 2400, en el barrio porteño de La Paternal.
Según detalló su abogado Sebastián Queijeiro en diálogo con TN, al momento de su internación el músico presentaba “picos de presión de 21” y tenía “la glucemia le da tan alta que ni el aparato la podía medir”.
Video: así fue el choque que protagonizó Pity Álvarez en La Paternal
El episodio del choque ocurrió durante la madrugada de ese martes, cuando el cantante estaba al mando de un Volkswagen Bora. Según la denuncia, y tal como quedó registrado en un video, dio marcha atrás y rozó un Peugeot 208 que se encontraba parado junto a uno de los surtidores de combustible.
El conductor del Peugeot, un joven de 24 años, no sufrió heridas. Sin embargo, el vehículo registró daños en las puertas y en el sector delantero del lado del acompañante.
Una cámara de seguridad de la estación de servicio registró el momento de la maniobra y permitió observar cómo el Bora entra en contacto con el Peugeot.
Sigue el juicio contra el Pity Álvarez
El hecho tomó relevancia por la situación personal y judicial que atraviesa el músico, quien es juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 . En ese sentido, con el músico ya internado, sus abogados solicitaron que se suspendiera la audiencia del miércoles.
Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo de forma contundente. “A pesar de las patologías que presenta, el señor se encuentra en condiciones y, por eso, entre las medidas que se adoptaron, se le dio la posibilidad de no comparecer”, indicó Gustavo Goerner.
“Cuando el señor Álvarez salió de la internación a anterior declaró ante los medios que se había puesto mal porque escuchó a los peritos. Entonces, no es que no podía entender de qué se trataba el asunto y esto es lo que viene diciendo este Tribunal. Podemos continuar con el juicio porque no se advierte una situación novedosa que implique la suspensión”, expuso.
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