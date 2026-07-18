Mauro Icardi, sin club: el gesto con la China Suárez para evitar nuevos conflictos con Benjamín Vicuña

El rol de Benjamín Vicuña en la decisión

La definición del próximo club de Icardi también aparece atravesada por el vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, padres de Magnolia y Amancio. Según comentaron en DDM, las diferencias entre ambos respecto de la crianza de los niños continúan siendo un tema de peso a la hora de proyectar una nueva mudanza.

"Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios", explicó Záffora sobre los factores que tendrá en cuenta la pareja antes de tomar una decisión.

En ese mismo sentido, el periodista sostuvo que el actor chileno ya no tendría la misma paciencia frente a los constantes cambios de residencia. "Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca", afirmó.

De concretarse la opción brasileña, Icardi no solo continuaría su carrera en un campeonato competitivo, sino que además estaría más cerca de Argentina. Esa alternativa también facilitaría el contacto de la China Suárez con los padres de sus hijos y del propio futbolista con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda Nara.