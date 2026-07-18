Mauro Icardi, sin club: el gesto con la China Suárez para evitar nuevos conflictos con Benjamín Vicuña
Mauro Icardi analiza tres ofertas tras su salida del Galatasaray, con el foco puesto en la familia ensamblada que tiene con la actriz.
El futuro profesional de Mauro Icardi comenzó a definirse luego de oficializarse su salida del Galatasaray. Mientras analiza las propuestas que recibió para continuar su carrera, el delantero también deberá contemplar un aspecto clave: el impacto que esa decisión tendrá en la vida familiar que comparte con la China Suárez y sus hijos.
Tras instalarse en Estambul el año pasado para acompañar al futbolista, la actriz podría volver a mudarse si Icardi acepta alguna de las tres ofertas que tiene sobre la mesa. La elección del próximo destino no solo marcará el rumbo deportivo del atacante, sino que también influirá en la dinámica con los padres de los hijos de la actriz, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.
La información fue revelada por Guido Záffora en DDM (América TV), donde explicó que el exdelantero del Galatasaray recibió propuestas desde Arabia Saudita, México y Brasil. Según detalló, la alternativa saudí sería la más difícil de sostener para la familia por la distancia y la complejidad que implicaría el traslado de los chicos, una situación que ya había generado negociaciones cuando todos se mudaron a Turquía.
En cuanto a la opción mexicana, el periodista señaló que, desde lo económico, estaría por debajo de la propuesta proveniente de Arabia Saudita, por lo que ese escenario también entra en análisis.
Para Záffora, el destino que mejor se adapta al contexto familiar es Brasil. "La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña es la más 'atractiva', es Brasil", aseguró. Además, el panelista contó que la oferta brasileña proviene de un club de San Pablo. "Tiene una propuesta muy interesante de un equipo, que sé cuál es, pero no tengo muy chequeado, en Sao Paulo", detalló.
El rol de Benjamín Vicuña en la decisión
La definición del próximo club de Icardi también aparece atravesada por el vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, padres de Magnolia y Amancio. Según comentaron en DDM, las diferencias entre ambos respecto de la crianza de los niños continúan siendo un tema de peso a la hora de proyectar una nueva mudanza.
"Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios", explicó Záffora sobre los factores que tendrá en cuenta la pareja antes de tomar una decisión.
En ese mismo sentido, el periodista sostuvo que el actor chileno ya no tendría la misma paciencia frente a los constantes cambios de residencia. "Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca", afirmó.
De concretarse la opción brasileña, Icardi no solo continuaría su carrera en un campeonato competitivo, sino que además estaría más cerca de Argentina. Esa alternativa también facilitaría el contacto de la China Suárez con los padres de sus hijos y del propio futbolista con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda Nara.
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