Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó que ningún plantel lo quiere recibir
Luego de que trascendiera la salida del delantero del Galatasaray, la panelista lanzó fuertes críticas y aseguró que determinadas actitudes del futbolista explican por qué no es bien recibido dentro de un plantel profesional.
Además de cuestionar su comportamiento en redes sociales, Latorre también hizo referencia a la relación del delantero con otros jugadores y al momento de incertidumbre que atraviesa respecto de su futuro futbolístico.
Las fuertes declaraciones de la panelista sobre el presente profesional y personal del delantero
Durante su ciclo radial, Yanina Latorre aseguró que dejó de responder públicamente a las provocaciones de Mauro Icardi porque consideró que la discusión ya no tenía sentido. En ese contexto, también cuestionó las publicaciones que el delantero realizó en redes sociales y las amenazas que, según sostuvo, estuvieron dirigidas hacia Diego Latorre.
La conductora remarcó que mientras gran parte del ambiente del fútbol se encuentra concentrado en la competencia o disfrutando de sus vacaciones, Icardi continúa protagonizando conflictos públicos. En ese sentido, expresó que esas conductas terminan perjudicando su imagen dentro del mundo del deporte.
"Cuando lo empezó a amenazar a Diego, te das cuenta de por qué no lo quiere nadie. Un club no suma. Con esos códigos, un plantel no lo quiere", afirmó la panelista durante su programa, dejando en claro su postura sobre el presente del delantero.
Latorre también hizo referencia a los llamados "códigos" que existen dentro del fútbol profesional y señaló que, a su entender, ciertos temas relacionados con la intimidad de los vestuarios no deberían hacerse públicos. Incluso recordó que, durante la carrera de Diego Latorre, muchas situaciones quedaron siempre dentro del ámbito privado.
Mientras tanto, Mauro Icardi continúa definiendo cuál será el próximo paso de su carrera luego de su desvinculación del Galatasaray. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, el delantero tendría propuestas provenientes de Arabia Saudita, México y Brasil, aunque la opción brasileña sería la que más interés genera por cuestiones familiares y de logística.
Por el momento, el futbolista no confirmó cuál será su próximo destino, mientras las versiones sobre su futuro deportivo y su situación personal continúan ocupando un lugar central en los medios de espectáculos y deportivos.
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