Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó que ningún plantel lo quiere recibir

Mientras tanto, Mauro Icardi continúa definiendo cuál será el próximo paso de su carrera luego de su desvinculación del Galatasaray. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, el delantero tendría propuestas provenientes de Arabia Saudita, México y Brasil, aunque la opción brasileña sería la que más interés genera por cuestiones familiares y de logística.

Por el momento, el futbolista no confirmó cuál será su próximo destino, mientras las versiones sobre su futuro deportivo y su situación personal continúan ocupando un lugar central en los medios de espectáculos y deportivos.