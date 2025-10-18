Aseguran que Cazzu y Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández, comenzaron un romance

Gime Accardi, sobre el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Quiero creer que es de ahora"

El incipiente romance entre Nico Vázquez y su compañera de elenco Dai Fernández no sorprendió demasiado a la farándula, dado que los rumores de que había algo más que una amistad vienen desde la separación del actor y Gime Accardi, quien confesó haberle sido infiel a principios de julio pasado.

Por ello, Yanina Latorre fue a buscar la opinión de la exesposa de Vázquez en una nueva emisión de Sálvese quien pueda (América). Al preguntarle cómo le cayó la noticia de que su ex ya está en otra historia, Gimena respondió: "Me cayó bien, yo si él está bien, yo estoy bien. Básicamente eso, le deseo lo mejor de todo corazón a él, a Dai".

Nico Vazquez y Dai Fernandez.

Seguidamente, agregó: "Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico. Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa, y siempre fueron muy amigos y entiendo que, obviamente, en la contención, que ambos se estuvieron conteniendo, entiendo que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos, me alegra".

Luego, Latorre le consultó si tenía alguna sospecha de que este amorío pudiera venir de antes de la ruptura entre ambos: "No, entiendo las especulaciones, pero para nada, nunca jamás sospeché. Y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora. Sí, re", lanzó Accardi.

"Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o sea con la que quiera. Y sí, el amor de pareja, por supuesto que se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos. Nico es un ser humano adorable, es una hermosa persona", sostuvo.

Finalmente, añadió: "Yo pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz con un hombre que tuve al lado, hermoso, brillante, que me hizo muy feliz también y yo a él, por supuesto, fuimos una pareja hermosa", sin lucir demasiado preocupada por el nuevo romance de su exmarido. ¿Le creemos?

gime accardi sobre romance nico vázquez