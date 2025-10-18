Tras blanquear su romance, Nico Vázquez y Dai Fernández harán un viaje juntos
Luego de la polémica en torno a la nueva forma de vincularse, los actores viajarán juntos a Filadelfia. Los detalles en la nota.
Luego de haberse conocido durante el proceso de creación de Rocky, el musical, Nico Vázquez y Dai Fernández no solo continúan compartiendo escenario, sino también tiempo fuera de él. Con el vínculo sentimental entre ambos ya confirmado, los actores tienen previsto viajar juntos en los próximos días.
Tal como reveló Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas: "en la primera semana de noviembre van a estar en Filadelfia, donde ellos empezaron a compartir más tiempo, teniendo en cuenta que viajaron durante un mes para tomar imágenes de lo que se ve en Rocky, no solamente en la obra sino también en las redes sociales para promocionarla".
Además de continuar con la promoción del espectáculo, el viaje tiene otros fines importantes: "Vuelven juntos en dos semanas, van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives. También viaja parte del equipo", agregó Méndez.
Aunque el motivo central del viaje es profesional, hay un componente especial detrás de esta visita: "Nico quiere invitarlo (a Stallone) porque quedó maravillado cuando Lionel Messi fue a ver la obra y porque es la primera obra de texto y no musical. Sylvester no lo puede creer y por eso lo van a invitar en persona para que venga a Argentina".
Así, mientras el espectáculo se consolida en la cartelera porteña y proyecta su continuidad en 2026, los protagonistas de Rocky aprovechan este viaje no solo para trabajar, sino también para seguir compartiendo momentos mientras su relación sentimental sigue creciendo.
