Murió el mítico actor español Eusebio Poncela

Poncela provenía de una familia obrera y pasó su infancia en el barrio madrileño de Vallecas. Su carácter rebelde y enérgico se reflejó desde chico: se escapaba de su casa y fue expulsado de ocho colegios antes de cumplir los diez años. La posguerra marcó de lleno a su entorno familiar y también su sensibilidad. Sobre su padre solía decir que era “un socialista culto que murió a los ochenta años ayudando a los demás”. Su hermana, escultora, impulsaba una escuela gratuita para personas con discapacidad intelectual, una muestra del fuerte compromiso con el arte y la inclusión que atravesaba a toda la familia.