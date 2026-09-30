Aseguran que El Trece evalúa la continuidad de Joaquín Levinton en "Es mi sueño"
El artista, recientemente denunciado por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, es jurado del reality de talento de ese canal. ¿Qué sucederá?
El ambiente de la farándula se vio sacudido tras conocerse una grave denuncia judicial y mediática contra Joaquín Levinton. El músico y jurado del certamen Es mi Sueño fue acusado por presunta violencia física y psicológica por una expareja, una situación que encendió las alarmas en las autoridades de El Trece sobre su permanencia en el programa del prime time.
La información salió a la luz durante la última emisión de LAM (América), donde la periodista Karina Iavícoli detalló el testimonio de una mujer llamada Paula. Según trascendió, habrían mantenido un vínculo informal a lo largo de cinco años, período en el cual la denunciante asegura haber atravesado situaciones sumamente complejas que la llevaron a tomar la decisión de hacer público lo sucedido para exponer la conducta del cantante.
La postura de El Trece y el destino del Joaquín Levinton en "Es mi sueño"
El impacto del caso abrió una gran incógnita sobre el rol del cantante en el estrado del ciclo televisivo. Mientras el artista realizó un descargo a través de sus redes sociales, las decisiones dentro del canal de la paloma no se hicieron esperar. Según reveló el portal Primicias Ya, Levinton dejó grabadas ocho emisiones con anticipación.
Esos entregas saldrán al aire según lo estipulado y no serán levantadas de la grilla. Sin embargo, los directivos de la emisora se encuentran analizando estrictamente su continuidad para las futuras jornadas de grabación a la espera de cómo avance la situación judicial.
Cabe señalar que, hasta el momento, el canal no ha buscado reemplazo para el líder de Turf.
El descargo de Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual
“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, sostuvo Levinton al dar su versión de los hechos a través de un comunicado publicado en redes sociales.
El músico también buscó aclarar el vínculo que mantuvo con la denunciante. “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, afirmó.
En ese sentido, confirmó que la misma mujer había presentado una denuncia en su contra años antes e informó que esa causa fue cerrada luego de que se presentaban pruebas.
“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, expresó.
Levinton aseguró además que el supuesto acoso continuó después de aquella denuncia. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, afirmó.
Por último, el cantante manifestó su preocupación por la situación. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, escribió.
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