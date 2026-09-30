Aseguran que El Trece evalúa la continuidad de Joaquín Levinton en "Es mi sueño"

El descargo de Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, sostuvo Levinton al dar su versión de los hechos a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El músico también buscó aclarar el vínculo que mantuvo con la denunciante. “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, afirmó.

La respuesta de Joaquín Levinton ante la denuncia en su contra

La respuesta de Joaquín Levinton ante la denuncia en su contra

En ese sentido, confirmó que la misma mujer había presentado una denuncia en su contra años antes e informó que esa causa fue cerrada luego de que se presentaban pruebas.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, expresó.

Levinton aseguró además que el supuesto acoso continuó después de aquella denuncia. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, afirmó.

Por último, el cantante manifestó su preocupación por la situación. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, escribió.