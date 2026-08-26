El Gobierno decretó duelo nacional por Rubén Rada: cómo será la despedida

Siguiendo ese deseo, Orsi estimó que este jueves habrá "muchas lonjas sonando por ahí" e imaginó la escalinata del Palacio Legislativo colmada de tambores para rendirle tributo. "Quería que lo recordáramos de cierta forma y no de otra, así que habrá que moverse. Vamos a estar ahí como cualquier otro uruguayo que lo quiere y que lo disfrutó mucho", afirmó.

Un vínculo entrañable y su cercanía con José Mujica

El jefe de Estado también valoró los momentos compartidos con el músico a lo largo de los años, destacando que nunca hablaron de política porque Rada prefería compartir anécdotas de vida y vivencias con otros artistas.

En ese sentido, Orsi puso especial relieve en el rol contenedor y afectuoso que el "Negro" tuvo durante los últimos meses de vida del expresidente José Mujica. "Estaba tan lleno de humanidad... Sorprendente, al viejo lo levantaba, lo disfrutó. Un gran compañero de ruta, eso fue emocionante y aparte muy aleccionador. Yo aprendí mucho de ese estar con el otro y compartir", concluyó con gratitud por los asados, cenas y toques compartidos.