El Gobierno decretó duelo nacional por Rubén Rada: cómo será la despedida
El Gobierno de Uruguay decretó duelo para este jueves 27 de agosto en honor al icónico músico, cuyos restos serán velados en el Palacio Legislativo.
El fallecimiento del popular músico Rubén Rada conmocionó a la cultura rioplatense. Tras la triste noticia, el Gobierno de Uruguay decretó oficialmente duelo nacional para este jueves 27 de agosto, jornada en la que todas las banderas de los organismos públicos permanecerán a media asta y el Estado se hará cargo de las honras fúnebres en coordinación con la familia.
El último adiós al artista se llevará a cabo a partir de las 14:00 horas en el emblemático Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde se prevé una masiva concurrencia de seguidores, colegas y referentes de la política y la cultura.
La emoción del presidente Yamandú Orsi por la muerte de Rubén Rada
En diálogo con Canal 5, el presidente Yamandú Orsi expresó su profunda consternación por la partida del músico, admitiendo que tanto él como su entorno se encontraban "conmovidos, descolocados y desorientados" ante la pérdida.
Al recordar al artista, el mandatario destacó su calidad humana y su inagotable inventiva, y expresó: "Es un tipo querido, querible, cercano, terrible gente y con una creatividad única. Lo vamos a extrañar mucho".
Asimismo, evocó los icónicos versos de la canción “Muriendo de plena”, donde Rada pedía que no hubiera tristezas en su funeral: "Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena / prefiero que se me vele bailando una rica plena".
Siguiendo ese deseo, Orsi estimó que este jueves habrá "muchas lonjas sonando por ahí" e imaginó la escalinata del Palacio Legislativo colmada de tambores para rendirle tributo. "Quería que lo recordáramos de cierta forma y no de otra, así que habrá que moverse. Vamos a estar ahí como cualquier otro uruguayo que lo quiere y que lo disfrutó mucho", afirmó.
Un vínculo entrañable y su cercanía con José Mujica
El jefe de Estado también valoró los momentos compartidos con el músico a lo largo de los años, destacando que nunca hablaron de política porque Rada prefería compartir anécdotas de vida y vivencias con otros artistas.
En ese sentido, Orsi puso especial relieve en el rol contenedor y afectuoso que el "Negro" tuvo durante los últimos meses de vida del expresidente José Mujica. "Estaba tan lleno de humanidad... Sorprendente, al viejo lo levantaba, lo disfrutó. Un gran compañero de ruta, eso fue emocionante y aparte muy aleccionador. Yo aprendí mucho de ese estar con el otro y compartir", concluyó con gratitud por los asados, cenas y toques compartidos.
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