Los proyectos que Rubén Rada dejó inconclusos antes de su muerte
El artista tenía en marcha un álbum con Los Auténticos Decadentes, el regreso de Tótem y un ciclo de encuentros musicales.
Rubén “Negro” Rada murió a los 83 años mientras atravesaba un presente marcado por nuevos desafíos profesionales. El artista uruguayo continuaba componiendo, grabando y pensando en futuros encuentros sobre el escenario, con distintos proyectos que quedaron pendientes tras su fallecimiento.
Entre sus planes figuraban una serie de conciertos dedicados al repertorio de Tótem, la banda que integró durante los años 70; un trabajo discográfico en colaboración con Los Auténticos Decadentes y la continuidad de ¿Quién va a cantar?, una propuesta audiovisual que había comenzado pocas semanas atrás.
Su ritmo de trabajo no resultaba casual. Rada había reconocido tiempo atrás que sentía la necesidad de producir y registrar la mayor cantidad de música posible pensando, incluso, en el material que permanecería después de su muerte.
“Yo le meto por todos lados. Pienso que mañana me voy a ir, entonces les dejo música. Grabo, grabo, me voy y quedarán discos míos por salir. El Negro está apurado”, había expresado dos años atrás durante una conversación radial.
El reencuentro con la música de Tótem
Uno de los compromisos más próximos en su agenda era Rada canta Tótem, un espectáculo pensado para volver sobre las canciones de la histórica agrupación uruguaya de la que formó parte durante la década del 70.
Las presentaciones estaban anunciadas para el 10 y 11 de octubre en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre. Para esas noches, Rada tenía previsto compartir nuevamente escenario con Daniel “Lobito” Lagarde, bajista de la formación.
El interés por los conciertos ya se había hecho evidente, debido a que las entradas para ambas fechas estaban cerca de agotarse.
La preparación del espectáculo llevaba varios meses. En julio, cuando celebró sus 83 años, el músico incluso había compartido imágenes de los ensayos, dejando ver que el regreso a aquel repertorio ya estaba tomando forma.
La colaboración que preparaba con Los Auténticos Decadentes
En paralelo, Rada trabajaba en otro proyecto que prometía ampliar su extensa discografía. A comienzos de año había revelado que estaba preparando un álbum junto a Los Auténticos Decadentes, con quienes ya había compartido diferentes experiencias musicales.
El trabajo estaba pensado alrededor de ocho canciones. Cuatro temas habían sido grabados por Rada junto a su productor, Gustavo Montemurro, mientras que las otras cuatro composiciones del uruguayo serían reinterpretadas con nuevos arreglos realizados por la banda.
La colaboración tenía antecedentes. En 2021 habían coincidido en ADN y durante 2026 volvieron a encontrarse para trabajar juntos. En medio de ese proceso, Rada había contado que ya tenían registrados “varios temas”, aunque todavía quedaba trabajo por delante.
¿Quién va a cantar?, su apuesta por los encuentros entre artistas
Otro de los proyectos había logrado ponerse en marcha poco antes de su muerte. En julio, Rada presentó ¿Quién va a cantar?, un ciclo audiovisual creado para reunirlo con músicos de distintas generaciones.
La propuesta planteaba un intercambio de repertorios: en cada entrega, el invitado interpretaba junto a Rada una canción de la obra del uruguayo y otra perteneciente a su propia carrera.
El primer capítulo tuvo como protagonistas a los integrantes de La Vela Puerca y la intención era continuar ampliando la lista de invitados.
“Ahora estamos buscando más músicos”, había adelantado Rada sobre los próximos episodios.
Incluso Jorge Drexler había manifestado públicamente su interés en participar del proyecto, anticipando una posible colaboración que finalmente había quedado entre los planes a futuro.
Los conciertos dedicados a Tótem, las grabaciones con Los Auténticos Decadentes y la continuidad de su flamante ciclo mostraban que, a los 83 años, Rada seguía proyectando su carrera hacia adelante. Su muerte dejó esas iniciativas abiertas y una producción musical que, como él mismo había anticipado, podría continuar viendo la luz después de su partida.
Te puede interesar
Dejá tu comentario