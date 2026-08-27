Los proyectos que Rubén Rada dejó inconclusos antes de su muerte

Las presentaciones estaban anunciadas para el 10 y 11 de octubre en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre. Para esas noches, Rada tenía previsto compartir nuevamente escenario con Daniel “Lobito” Lagarde, bajista de la formación.

El interés por los conciertos ya se había hecho evidente, debido a que las entradas para ambas fechas estaban cerca de agotarse.

La preparación del espectáculo llevaba varios meses. En julio, cuando celebró sus 83 años, el músico incluso había compartido imágenes de los ensayos, dejando ver que el regreso a aquel repertorio ya estaba tomando forma.

La colaboración que preparaba con Los Auténticos Decadentes

En paralelo, Rada trabajaba en otro proyecto que prometía ampliar su extensa discografía. A comienzos de año había revelado que estaba preparando un álbum junto a Los Auténticos Decadentes, con quienes ya había compartido diferentes experiencias musicales.

El trabajo estaba pensado alrededor de ocho canciones. Cuatro temas habían sido grabados por Rada junto a su productor, Gustavo Montemurro, mientras que las otras cuatro composiciones del uruguayo serían reinterpretadas con nuevos arreglos realizados por la banda.

La colaboración tenía antecedentes. En 2021 habían coincidido en ADN y durante 2026 volvieron a encontrarse para trabajar juntos. En medio de ese proceso, Rada había contado que ya tenían registrados “varios temas”, aunque todavía quedaba trabajo por delante.

¿Quién va a cantar?, su apuesta por los encuentros entre artistas

Otro de los proyectos había logrado ponerse en marcha poco antes de su muerte. En julio, Rada presentó ¿Quién va a cantar?, un ciclo audiovisual creado para reunirlo con músicos de distintas generaciones.

La propuesta planteaba un intercambio de repertorios: en cada entrega, el invitado interpretaba junto a Rada una canción de la obra del uruguayo y otra perteneciente a su propia carrera.

El primer capítulo tuvo como protagonistas a los integrantes de La Vela Puerca y la intención era continuar ampliando la lista de invitados.

“Ahora estamos buscando más músicos”, había adelantado Rada sobre los próximos episodios.

Incluso Jorge Drexler había manifestado públicamente su interés en participar del proyecto, anticipando una posible colaboración que finalmente había quedado entre los planes a futuro.

Los conciertos dedicados a Tótem, las grabaciones con Los Auténticos Decadentes y la continuidad de su flamante ciclo mostraban que, a los 83 años, Rada seguía proyectando su carrera hacia adelante. Su muerte dejó esas iniciativas abiertas y una producción musical que, como él mismo había anticipado, podría continuar viendo la luz después de su partida.