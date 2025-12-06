Santi Maratea quiere ser papá: la convocatoria que lanzó en redes sociales para encontrar pareja
El influencer lanzó una búsqueda, pero los requisitos que puso para su futura pareja levantaron polémica. Sueña con una familia grande, pero teme al compromiso.
Santi Maratea volvió a estar en el centro de la conversación pública, aunque esta vez no por una campaña solidaria, ni por los "Tés mágicos" para bajar de peso, sino por una confesión íntima que encendió debates en redes: su firme -aunque fuerte- deseo de convertirse en padre.
A través de un video que compartió en Instagram, el influencer contó que su instinto paternal está más activo que nunca. Sin embargo, para concretar su anhelo de formar una familia multitudinaria, dejó en claro que necesita encontrar a la compañera ideal, algo que, según él mismo admite, no es tan simple.
El exconductor, hoy nuevamente soltero, se expresó sin rodeos: "Quiero ser padre, me gustaría tener un mínimo de seis hijos, un máximo de once". Y sumó, aclarando cualquier duda sobre sus intenciones: "Tengo para mantenerlos y el tiempo para criarlos. Si es con la misma mujer, tiene que querer parir varias veces".
Pero sus exigencias no terminan ahí. Maratea también reconoció que su mayor obstáculo no es económico, sino emocional, al confesar: "Tengo miedo al compromiso. Cuando estoy con una piba que me gusta y me empiezo a enganchar, algo me genera que yo tengo que cagarla. No lo afronto, lo evito".
De esta manera, quienes estén interesadas ya saben con qué panorama se encontrarán: el posible padre de sus hijos admite abiertamente que le cuesta sostener vínculos estables y monógamos, aun queriendo formar una familia numerosa.
Aun así, el influencer aseguró que está trabajando en sus dificultades y que no pierde la esperanza de dar con alguien que encaje en su particular búsqueda. Lo resumió en su mensaje final: "Si hay justo una piba que quiera seis hijos y no le moleste vincularse con un loco que le tema al compromiso y aparte tiene ciertas dificultades para reconocer emociones y comunicarlas, me llama".
Cabe recordar que meses atrás había sorprendido al contarle a Mirtha Legrand que estaba en pareja con una chica llamada Belén, vínculo que no continuó. Hoy, con sus declaraciones, dejó oficialmente inaugurada su convocatoria para encontrar a la futura madre de su anhelado equipo de once.
