La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 27 de diciembre en El Trece

La música estará representada por Julia Zenko, quien atraviesa un momento de plena actividad artística. La cantante se encuentra próxima a estrenar la obra teatral Las que gritan en el teatro Metropolitan, donde compartirá escenario con Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro. Su presente profesional y su mirada sobre el mundo cultural aportarán otra capa al intercambio.

El cuarto lugar de la mesa será para Pilar Smith, periodista de espectáculos que llega al programa luego de protagonizar un fuerte conflicto institucional. Tras ser expulsada de APTRA, Smith hablará sobre el escándalo, el impacto que tuvo en su carrera y los pasos que piensa seguir para apelar la decisión. Con estos ingredientes, la última mesaza del año se perfila como una de las más comentadas.