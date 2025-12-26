La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 27 de diciembre en El Trece
En esta oportunidad, La Chiqui recibirá a un grupo diverso de figuras que representan distintos recorridos dentro del espectáculo nacional.
Este sábado 27 de diciembre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras de distintos ámbitos del espectáculo y los medios. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 27 de diciembre
Una de las invitadas centrales será Soledad Silveyra, quien regresará a la mesa de la conductora tras un período de descanso en Europa. La actriz viene de pasar unas vacaciones en Madrid, donde se reencontró con amigas de larga data, y se prepara para una temporada teatral intensa. Durante el verano, se presentará en Mar del Plata junto a Luis Brandoni en la comedia Quién es quién, uno de los títulos fuertes de la cartelera estival, lo que seguramente será parte de la charla.
Otro de los nombres que se sentará a la mesa es Beto Casella, una figura clave de la televisión argentina. El conductor estuvo en el centro de la escena en los últimos días tras despedirse de Bendita, el programa que encabezó durante dos décadas en El Nueve. A eso se sumó su cruce mediático con Edith Hermida, excompañera del ciclo, una polémica que promete aparecer en la conversación y que Mirtha no dejará pasar.
La música estará representada por Julia Zenko, quien atraviesa un momento de plena actividad artística. La cantante se encuentra próxima a estrenar la obra teatral Las que gritan en el teatro Metropolitan, donde compartirá escenario con Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro. Su presente profesional y su mirada sobre el mundo cultural aportarán otra capa al intercambio.
El cuarto lugar de la mesa será para Pilar Smith, periodista de espectáculos que llega al programa luego de protagonizar un fuerte conflicto institucional. Tras ser expulsada de APTRA, Smith hablará sobre el escándalo, el impacto que tuvo en su carrera y los pasos que piensa seguir para apelar la decisión. Con estos ingredientes, la última mesaza del año se perfila como una de las más comentadas.
