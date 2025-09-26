La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 27 de septiembre en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 27 de septiembre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 27 de septiembre
Entre los invitados estará Emilio Monzó, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, con una extensa trayectoria política y reconocido por su rol como ex presidente de la Cámara de Diputados. Su presencia anticipa un análisis sobre el escenario político y económico del país en un momento clave.
Desde el mundo del espectáculo, la mesa contará con Fernando Dente, actor y director que atraviesa un gran momento artístico. Actualmente protagoniza la obra Las cosas maravillosas en teatro y también dirige Despertar de primavera, producción que logró 16 nominaciones a los premios Hugo, consolidándolo como uno de los talentos más versátiles de su generación.
En el plano del periodismo, se suma Natasha Niebieskikwiat, periodista especializada en política internacional. Con amplia experiencia como corresponsal y analista, aportará su visión sobre los grandes conflictos globales y los vínculos de la Argentina en el mundo.
La moda y la televisión también tendrán su lugar con la participación de Sofía Zámolo, modelo y conductora de larga trayectoria que ha sabido combinar su carrera en pasarelas con la pantalla chica, siendo una de las figuras más reconocidas del país en su rubro.
Por último, Liliana Caruso, periodista y conductora, aportará su mirada sobre temas de actualidad, seguridad y sociedad, áreas en las que se ha especializado a lo largo de su carrera en los medios.
