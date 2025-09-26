La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 27 de septiembre en El Trece

Desde el mundo del espectáculo, la mesa contará con Fernando Dente, actor y director que atraviesa un gran momento artístico. Actualmente protagoniza la obra Las cosas maravillosas en teatro y también dirige Despertar de primavera, producción que logró 16 nominaciones a los premios Hugo, consolidándolo como uno de los talentos más versátiles de su generación.

En el plano del periodismo, se suma Natasha Niebieskikwiat, periodista especializada en política internacional. Con amplia experiencia como corresponsal y analista, aportará su visión sobre los grandes conflictos globales y los vínculos de la Argentina en el mundo.

La moda y la televisión también tendrán su lugar con la participación de Sofía Zámolo, modelo y conductora de larga trayectoria que ha sabido combinar su carrera en pasarelas con la pantalla chica, siendo una de las figuras más reconocidas del país en su rubro.

Por último, Liliana Caruso, periodista y conductora, aportará su mirada sobre temas de actualidad, seguridad y sociedad, áreas en las que se ha especializado a lo largo de su carrera en los medios.