La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 28 de diciembre

Esta "mesaza" de sábado promete ser un cruce entre el entretenimiento, la política y la historia de la televisión, con figuras que han dejado una huella en distintos ámbitos de la cultura y la sociedad argentina. En esta oportunidad, la icónica conductora reunirá a una destacada selección de invitados que promete cautivar a la audiencia.

La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 28 de diciembre

En esta oportunidad Mirtha recibirá al conductor Fede Bal, a la mediática Rocío Marengo, al futbolista de Racing Club Adrián “Maravilla” Martínez y al actor Roly Serrano, que recibió el alta médica tras nueves meses de internación.

Federico Bal

Aseguran que el tenso cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán fue editado

El programa del sábado 21 de diciembre, fue uno de los más picantes del año. Mirtha Legrand empezó a alejarse del protocolo, afiló su puntería y comenzó a arrinconar a Roberto García Moritán, uno de los invitados a la “mesaza” del sábado pasado.

El empresario, político y exmarido de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain se sentó a la izquierda de la conductora, un lugar privilegiado, aunque el sitio más codiciado -a la derecha de quien preside la mesa- se lo llevó el actor Eduardo Blanco.

La entrevista del empresario con la diva arrancó desde el principio con un tono alto. “¿Cómo la estás pasando? Qué guerra que nos diste. ¿Por qué te separaste? ¿Por qué se separaron? ¿No fuiste fiel?”, lanzó Legrand el pasado sábado, una pregunta detrás de la otra. “Mirá, Mirtha. Yo quiero decirte primero que todo este tiempo para mí fue muy difícil”, aseguró. “Bajé 8 o 9 kilos, pero ahora estoy mejor. Poniéndome fuerte y cada vez mejor. Fue muy brutal lo que viví”, afirmó.

“Es verdad que con Caro no estábamos bien, pero la realidad es importante que hay que ponerle foco a la violentísima operación política que yo recibí”, continuó él. “¿Operación política decís?”, comentó, suspicaz. “Se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia, se metió con mi trabajo. Uno no termina de dimensionar. Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar por la violencia política que yo estaba recibiendo”, expresó.

La entrevista generó polémica y en las última shoras trascendió que el tenso cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán fue editado. "Mirtha le preguntó sobre las fiestas sexuales en Perú y García Moritán le habría respondido:´¿ No puedo tener amigos gays´, y la señoara no se habría tenido una respuesta que la dejó bien parada", contó el periodista Gustavo Silvestre en Radio 10.