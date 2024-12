Mirtha Legrand habló de su tenso cruce con Roberto García Moritán: qué dijo

“Estuvo buena, estuvo buena. Fue tensa, tensa”, expresó Legrand y dejó entrever que la conversación no estuvo exenta de momentos incómodos. Al ser consultada sobre si creyó todo lo que le contó su interlocutor, la conductora fue tajante: “No, no. Algunas cosas sí, otras no. Pero bueno, está muy dolido él también”.

Qué dijo Mirtha Legrand de su tenso cruce con Roberto García Moritán

Legrand fue conciliadora al afirmar: “Sí, sí, sí, lo volvería a invitar”. Sin embargo, el tono de la conversación subió cuando el movilero mencionó una supuesta perlita de la entrevista: “Dicen que hubo una perlita cuando usted le dijo que había estado en una fiesta, hasta con travestis”.

Ante esta mención, la conductora respondió con humor: “¿Y vos cómo sabés todo? ¿Quién te contó todo? Bueno, ya salió todo. Me voy a descansar, querido. Adiós, adiós”.

La reacción de Roberto García Moritán tras la contundente frase de Mirtha Legrand

Molesto por las consultas que le hizo Mirtha, García Moritán le hizo un reproche. “Sinceramente, para serte franco, yo creí que ibas a ser diferente, que ibas a entrevistar de otra forma, sin tener una posición tan definida, tan clara”, lanzó. “Es no conocerme a mí”, devolvió la conductora. “Bueno, puede ser, evidentemente. Pero yo creí que ibas a ser diferente”, replicó su entrevistado.

La Chiqui, entonces, le hizo una pregunta que detonó algo más picante. “Si vos estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?”, buscó saber. “Yo preguntaría, pero sin demostrar tan clara la posición”, respondió García Moritán.

En ese momento se produjo un ida y vuelta muy intenso. “Roberto, yo no te juzgo, ni te prejuzgo”, expresó la Diva. “No lo demostraste. Se ve que te han operado vos también, Mirtha”, replicó el exfuncionario.

Con la mirada encendida, Mirtha no dejó pasar el comentario y fue letal: “No hablo con nadie yo de tu tema. No sos tan importante”. Moritán reaccionó con una sonrisa incómoda. “Bueno, está bien”, expresó para cerrar.