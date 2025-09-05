La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 6 de septiembre en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 6 de septiembre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 6 de septiembre
Entre los invitados se encuentra Diego Sehinkman, periodista especializado en temas de actualidad y política, reconocido por sus análisis en medios gráficos y televisivos. También participará Nora Cárpena, actriz de larga trayectoria que en septiembre estrenará la obra Viudas e Hijas, compartiendo escenario con Sofía Gala Castiglione, María Valenzuela y Fernanda Callejón.
Otro de los nombres centrales será Luciano Cáceres, actor con una sólida carrera en teatro, cine y televisión, que actualmente promueve su nueva película Adiós, Madrid, donde comparte elenco con artistas internacionales. La mesa también contará con la presencia de Santi Maratea, influencer y conductor que recientemente debutó en América TV con su propio programa, consolidando su rol en los medios.
El toque artístico llegará de la mano de Mora Godoy, una de las principales referentes del tango argentino, quien continúa recorriendo el país con sus espectáculos y mantiene activa su escuela de baile.
