La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 6 de septiembre en El Trece

Otro de los nombres centrales será Luciano Cáceres, actor con una sólida carrera en teatro, cine y televisión, que actualmente promueve su nueva película Adiós, Madrid, donde comparte elenco con artistas internacionales. La mesa también contará con la presencia de Santi Maratea, influencer y conductor que recientemente debutó en América TV con su propio programa, consolidando su rol en los medios.

El toque artístico llegará de la mano de Mora Godoy, una de las principales referentes del tango argentino, quien continúa recorriendo el país con sus espectáculos y mantiene activa su escuela de baile.