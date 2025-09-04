Por qué Mario Pergolini no fue al programa de Mirtha Legrand: el motivo

"Bueno, fue a diferentes lugares Mario, pero no fue al programa de Mirtha. No hablo de enojos ni de pases de facturas, pero me llama la atención que Mario Pergolini no haya ido a la mesa de Mirtha Legrand, ni al de Juana", convino el periodista antes de reconocer: "No me lo imagino yendo al de Juana y no al de Mirtha, salvo que ella no quiera recibirlo".

"Hablé con gente de Story Lab, de la productora de Nacho (Viale, el nieto de Mirtha Legrand), y por supuesto le escribí a Mario, que todavía no contestó", reveló Etchegoyen en su intento de construir la historia.

"A mí si me gustaría verlo, la verdad", confesó el periodista en su streaming, donde también reveló: "personas que integran la productora de Nacho Viale, Story Lab, no me aseguran que haya problemas con Mario pero lo cierto es que van dos meses de su programa, 'Otro día perdido', y no se lo vio de invitado ni en el programa de Mirtha ni tampoco en el de Juana".

"Qué dicen desde adentro de la productora: que todavía no se pudo dar la visita por cuestiones de tiempos. Pero que la idea es que vaya. La respuesta que me dieron fue: 'No está confirmada la visita de Mario ni a lo de Mirtha ni a lo de Juana'", agregó.

"Mi sensación es que a Mario lo invitaron pero no dio el ok para ir", concluyó Etchegoyen antes de analizar que el de Mirtha Legran "es uno de los principales programas" de El Trece, y que ella "es la figura del canal, sacando a Guido Kaczka y a Mario Pergolini".