Por qué Mario Pergolini no fue al programa de Mirtha Legrand: el motivo
El creador de CQC volvió a la pantalla de El Trece con su "Otro día perdido", pero su derrotero de presentación no inclyó una visita a la diva de los almuerzos.
Tras asegurar que sus seguidores le habían consultado por el tema, el periodista Juan Etchegoyen planteó esta semana que "es totalmente extraño que Mario Pergolini no haya ido al programa de Mirtha Legrand ni al programa de Juana Viale a dos meses de haber empezado".
En efecto, Mario Pergolini volvió en julio de este año a la pantalla de El Trece con "Otro día perdido", un late night show estilo americano que busca una audiencia siempre difícil de conquistar (post cena, a las 22.30).
Antes de su debut el conductor pasó por otros programas del canal, pero la mesa de Mirtha Legrand no estuvo incluída en el derrotero, así como tampoco la de su nieta, Juana Viale.
"Es raro que Mario no haya ido al programa de Mirtha antes de su debut en El Trece. Qué mejor carta de presentación con la gente que ve El Trece, con esa audiencia fiel del Trece", señaló el periodista en referencia, quizás, a la frase icónica de Legrand sobre que "el público se renueva" y hasta los viejos conocidos tienen que revalidar sus credenciales.
"Bueno, fue a diferentes lugares Mario, pero no fue al programa de Mirtha. No hablo de enojos ni de pases de facturas, pero me llama la atención que Mario Pergolini no haya ido a la mesa de Mirtha Legrand, ni al de Juana", convino el periodista antes de reconocer: "No me lo imagino yendo al de Juana y no al de Mirtha, salvo que ella no quiera recibirlo".
"Hablé con gente de Story Lab, de la productora de Nacho (Viale, el nieto de Mirtha Legrand), y por supuesto le escribí a Mario, que todavía no contestó", reveló Etchegoyen en su intento de construir la historia.
"A mí si me gustaría verlo, la verdad", confesó el periodista en su streaming, donde también reveló: "personas que integran la productora de Nacho Viale, Story Lab, no me aseguran que haya problemas con Mario pero lo cierto es que van dos meses de su programa, 'Otro día perdido', y no se lo vio de invitado ni en el programa de Mirtha ni tampoco en el de Juana".
"Qué dicen desde adentro de la productora: que todavía no se pudo dar la visita por cuestiones de tiempos. Pero que la idea es que vaya. La respuesta que me dieron fue: 'No está confirmada la visita de Mario ni a lo de Mirtha ni a lo de Juana'", agregó.
"Mi sensación es que a Mario lo invitaron pero no dio el ok para ir", concluyó Etchegoyen antes de analizar que el de Mirtha Legran "es uno de los principales programas" de El Trece, y que ella "es la figura del canal, sacando a Guido Kaczka y a Mario Pergolini".
